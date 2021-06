Mihai Lupu: „Trebuie să avem o Strategie de Dezvoltare Durabilă a judeţului Constanţa”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu a participat alături de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian-Nechita Oros, la întâlnirea regională a Clubului Fermierilor Români, care a avut loc la Crama Rasova din orașul Cernavodă. La eveniment au participat fermieri performanți din regiune și au fost discutate și dezbătute programele de dezvoltare strategică ale agriculturii prevăzute în Planul de Relansare și Reziliență Economică al României. De asemenea, au mai fost abordate subiecte de interes major pentru agricultura românească. „Întotdeauna agricultura din România a fost lăsată la urmă, eu știu ce înseamnă să dai cu sapa, cu coasa, să crești animale. Lucrurile acestea dumneavoastră le stiți cel mai bine. Județul Constanța are aproximativ 600.000 de hectare de teren și suntem cu toții conștienți, cât de importantă este apa pentru activitatea agricolă. Din punctul meu de vedere trebuie să avem o Strategie de Dezvoltare Durabilă a acestui județ, lucru care se întâmplă acum și pentru care am creat un organism independent politic care să vină în sprijinul tuturor mediilor socio-economice. Elementul esențial pentru dumneavoastră, fermierii, este piața de desfacere iar județul nostru ar putea fi printre cele mai importante piețe de desfacere. De asemenea, un lucru extrem de important este și promovarea produselor locale, autentic dobrogene, iar împreună cu autoritățile centrale trebuie să găsim o soluție viabilă și de durată. Nu în ultimul rând este nevoie de suportul administrativ în promovarea produselor dumneavoastră, atât pe plan intern cât și internațional. Nu am atribuțiuni legale să mă pot implica în ceea ce înseamnă promovarea proiectelor dumneavoastră dar, dacă stabilim o strategie împreună cu factorii decizionali, există totală disponibilitate din partea instituției pe care o conduc. Mă înclin în fața dumneavoastră pentru toate eforturile făcute și că ne dați hrană tuturor. Nu-mi rămâne decât să vă urez să vă dea Dumnezeu sănătate!„, a declarat Mihai Lupu, Președintele Consiliului Județean Constanța.