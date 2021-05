Mihai Lupu, președintele CJC: „Vrem să creăm un cadru predictibil investitorilor străini”

Printre altele, președintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din România-TIAD, Güven Güngör, a spus că firmele turcești sunt interesate să investească în județul Constanța.





„La nivelul județului Constanța trebuie să gândim cu toții care sunt problemele legislative pentru ca împreună cu Parlamentul să creăm un cadru predictibil investitorilor străini. Noi am elaborat o Strategie de Dezvoltare Durabilă pe următorii 20 de ani cu obiective foarte clare. Am constituit împreună cu Primăria Municipiului Constanța, Asociația de Dezvoltare Durabilă, care este scoasă în afara influențelor politice, având un singur scop, dezvoltarea durabilă a regiunii noastre. Știm foarte bine că lumea afacerilor are două componente esențiale: resursa economică și resursa umană. Județul Constanța dispune de cea mai importantă resursă umană neutilizată, 20.000 de studenți ies anual de pe băncile universităților constănțene care pot fi atrași în activitățile economice din județul nostru. Acesta este și motivul pentru care am constituit un grup de lucru pentru a rezolva cu celeritate, problemele pe care le întâmpină oamenii de afaceri în relația cu autorităţile județene”, a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.





Președintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din România-TIAD, Güven Güngör a avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu cu Excelenţa Sa, doamna Füsun Aramaz, Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Consulul General al Turciei la București, domnul Emre Yurdaku precum și cu reprezentanții comunității turce din județul nostru.