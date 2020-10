Mihai Lupu a preluat oficial funcţia de preşedinte al CJC

În cursul zilei de astăzi, în sala „Remus Opreanu” a avut loc ceremonia de învestire a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu. Totodată, consilierii judeţeni au depus jurământul de învestire în funcţii.Noul Consiliu Județean Constanța are următoarea componență: PNL - 15 mandate, Alianţa PSD -ALDE-PNŢCD-ADER - 10 mandate, USR-PLUS - 5 mandate, PMP - 3 mandate, Pro Romania - 3 mandate.În ceea ce priveşte componenţa noului Consiliu Judeţean Constanţa, liberalii vor fi reprezentaţi de Marian Cruşoveanu, Stelian Gima, Dana Constantinescu, Bogdan Bola, Gianina Topolov, Stere Guteanu, Liviu Popa, Cristian Zahariuc, Enache Bucovală, Dorin Opreanu, Costel Ilie, Florin Pîrvulescu, George Drăgan, Mihaela Scrieciu şi Dincer Geafer.La rândul lor Alianţa PSD -ALDE-PNŢCD-ADER va fi reprezentată de Horia Ţuţuianu, Alexandru Mîrşu, Veronica Gheorghe, Marius Ciobănel, Marilena Dragnea, Gheorghe Donţu, Cosmin Ciobanu, Nicoleta Bercaru, Leonard Tănase şi Marius Liviu Petre.Cei din USR-PLUS îi trimit în noul consiliu să-i reprezinte pe constănţenii care le-au acordat votul pe Petre Enciu, Iliyus Nedelcu, Remus Negoi, George Bădilă şi Andrada Dordea. Pro România îi trimite în CJC pe Răzvan Filipescu, Mircea Titus Dobre şi Vasile Rizea, în timp ce PMP va fi reprezentat de Claudiu Palaz, Ioana Reşit şi Virgil Senopol.„Vin în faţa dumneavoastră şi depun acest jurământ de credinţă şi îmi încredinţez dumneavoastră toată priceperea şi puterea mea de muncă pentru că mi-aţi oferit cea mai nobilă misiune, aceea de a vă reprezenta şi de a duce alături de dumneavoastră acest judeţ acolo unde îi este locul. Vrem să aducem prosperitate locuitorilor noştri. Suntem un judeţ binecuvântat de Dumnezeu. Avem tot ce ne trebuie aici. Vreau să vă spun că voi duce la îndeplinire proiectele pe care le-am propus în faţa dumneavoastră şi pentru care m-aţi votat. Vorbim aici de sănătate, de educaţie, de dezvoltare economică. Invit toţi consilierii judeţeni să îşi propună aceste proiecte pentru că toată lumea doreşte ca cetăţenii acestui judeţ să trăiască mai bine. Am promis că voi fi partenerul tuturor oamenilor din acest judeţ şi mă voi ţine de cuvânt. Am promis presei că va fi o administrare transparentă şi mă voi ţine de cuvânt. Am promis cheltuirea banului public într-un mod transparent pentru proiectele esenţiale” , a declarat Mihai Lupu.La eveniment a fost prezent şi premierul României, Ludovic Orban, care a vorbit şi el despre situaţia din judeţul Constanţa.„Am considerat că este absolut necesar să particip la acest eveniment pe care eu îl consider istoric. După 30 de ani PNL primeşte şansa din partea constănţenilor să arate că este capabil să dezvolte Municipiul Constanţa şi judeţul Constanţa. Le mulţumesc constănţenilor care au avut încredere în echipa noastră şi le garantez că vor veni patru ani de respect faţă de cetăţean, de investiţii, de dezvoltare, de creare de locuri de muncă, de oportunităţi pentru fiecare constănţean, de creşterea calităţii serviciilor publice şi în general de creşterea calităţii vieţii. Constanţa a ales o echipă serioasă, o echipă care are proiecte, o echipă care are capacitatea de a schimba în bine destinul acestui municipiu şi destinul acestui judeţ. Vremea pacheţelelor a trecut. Este vremea proiectelor serioase de dezvoltare a judeţului Constanţa. Eu, în calitate de preşedinte PNL şi de premier ofer garanţia susţinerii din partea guvernului a tuturor proiectelor importante pentru Constanţa” , a declarat Ludovic Orban.