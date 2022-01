Mihaela Andrei, primul mandat de consilier în care nu se află în opoziţie. „Oraşul este pe drumul cel bun”

Mihaela Andrei a vorbit, pentru Cuget Liber, despre problema spaţiilor verzi din Constanţa, care a fost cu greu remediată.





„După şapte ani de consilier în opoziţie, acesta a fost primul an în care primarul oraşului Constanţa face parte din acelaşi partid cu mine. Da, este adevărat că misiunea mea este mai grea pentru că mandatul acesta nu mai este unul în care să stăm şi să ne uităm la alţii şi să criticăm. Trebuie să punem umărul la treabă şi să aducem Constanţa la nivelul normalităţii şi să avem o dezvoltare aşa cum ar trebui să aibă oraşul nostru în anul 2022. A fost un an cu probleme de neimaginat înainte să avem administraţie liberală. Firma care întreţinea spaţiile verzi a plecat, fapt care a născut o problemă fără precedent în Constanţa. Iarba care a mai rămas nu a fost tunsă şi întreţinută şi până s-au făcut toate procedurile pentru a găsi o altă firmă care să întreţină spaţiile verzi, a trecut o perioadă. Problema s-a remediat şi am speranţa că, din această primăvară, Constanţa va avea flori şi spaţii verzi frumoase aşa cum nu a mai avut de 12 ani şi până în prezent”, a declarat Mihaela Andrei, în exclusivitate pentru Cuget Liber.





Referitor la şantierul care este prezent pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, Mihaela Andrei spune că doar aşa oraşul poate fi modernizat. Chiar dacă oamenilor le este greu să circule prin acea zonă, mai ales când plouă, consiliera locală susţine că acest disconfort pe care îl resimţim cu toţii va avea efecte mulţumitoare.





„Constanţa a devenit un şantier şi chiar dacă lucrurile se mişcă mai încet decât mi-aş fi dorit, faptul că acest şantier există înseamnă că oraşul nostru se schimbă în bine. Ştiu că acele ţevi care fac parte din infrastructura agentului termic ar fi trebuit de foarte mult timp schimbate, aşa cum s-a întâmplat în alte oraşe din vestul ţării. Din păcate noi ne aflăm în acest stadiu, iar fără acest disconfort oraşul nu se poate schimba în bine. Este un disconfort pe care îl resimţim cu toţii şi sper din tot sufletul să fie cât mai scurt, dar cu efecte mulţumitoare pentru Constanţa anului 2022”, a explicat Mihaela Andrei.





Ea a prezentat şi o serie de proiecte care se află în implementare.



Mai exact, proiecte care îi aparţin ei personal, dar şi celorlalţi consilieri locali PNL.





„A fost un an în care în contextul acestei pandemii, Constanţa, România, dar şi întreaga planetă au pierdut foarte multe suflete. Suflete care lasă un gol în fiecare dintre noi şi vă spun sincer că nu am crezut vreodată că vom trece prin astfel de perioade. Constănţenii au sesizat unele probleme în acest oraş şi s-au manifestat strigând toate nemulţumirile pe care le au şi este bine să vezi că atât de multă lume este din ce în ce mai implicată pentru comunitate. Anul 2021 a fost anul în care administraţia liberală a plantat cele mai multe seminţe, adică a dat naştere celor mai multe proiecte pentru Constanţa de foarte mulţi ani încoace. Există proiecte aflate în derulare. Voi începe cu cele depuse de mine în mandatul trecut şi de colegii consilieri municipali: scările de la Modern, Pasajul de la Gară şi Pasarela din Poarta 6. Este în lucru un proiect care presupune construirea unei parcări supraetajate în zona Casa de Cultură. Se doreşte construirea unui spital nou, schimbarea infrstructurii de transport a agentului termic, îmbunătăţirea transportului public în comun, montare de camere video în incinta şcolilor, modernizare totală a zonei de la Gară. Constanţa are nevoie de timp, însă acest oraş nu s-a aflat niciodată pe drumul cel bun aşa cum se întâmplă acum”, a concluzionat Mihaela Andrei.





Mihaela Andrei a fost şapte ani consilier local aflat în opoziţie, iar acum are şansa să facă parte din acelaşi partid cu primarul Vergil Chiţac.