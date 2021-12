Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă, de Anul Nou. "Să conştientizăm că pericolul încă nu a trecut!"

Premiul Nicolae Ciucă a transmis, vineri, 31 decembrie, un mesaj de Anul Nou, către toți românii, din țară sau din străinătate."Dragi români,Întâmpinăm Anul Nou cu speranţa că vom putea reveni cât mai curând la viaţa normală dinaintea pandemiei. Lăsăm în urmă un an cu multe provocări, legate de grija faţă de cei dragi, situaţia economică, locurile de muncă şi capacitatea statului de a oferi protecţie celor aflaţi la nevoie.Guvernul pe care îl conduc a înţeles aceste nevoi. România are un buget echilibrat, care garantează investiţii fără precedent şi în acelaşi timp protecţie socială eficientă.Este important să aducem în prim-plan cetăţeanul. Avem nevoie de reformă instituţională, de debirocratizare şi digitalizare, dar este la fel de important să înţelegem că pentru acestea avem nevoie de timp şi de resurse umane. Schimbarea mentalităţii se face prin educaţie şi participarea cetăţeanului la acest proces.Viitorul nostru va arăta aşa cum ne dorim doar dacă vom investi în el, dacă tinerele generaţii vor regăsi în ţara lor locul în care vor dori să trăiască şi să se dezvolte. Dacă le vom oferi educaţia şi motivaţia de care au nevoie, vom reuşi să ne bucurăm împreună de acest viitor.România a trecut, ca şi alte ţări, prin perioade foarte dificile din cauza crizei sanitare. Alături de eroii din prima linie, medici, personal sanitar, trebuie să fim responsabili şi raţionali în eforturile noastre comune anti-COVID-19.Este absolut necesar să conştientizăm că pericolul încă nu a trecut, să fim prudenţi, să respectăm conduita sanitară recomandată de medici, să le ascultăm sfaturile. Vaccinul ne protejează viaţa, ne apără de formele grave ale bolii COVID-19.Intrarea în anul 2022 marchează împlinirea a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un moment foarte important din istoria noastră recentă, care ne-a adus în edificiul democratic, politic şi economic al acestor vremuri. Acum, în acest context dificil al pandemiei, apartenenţa la familia europeană a însemnat sprijin reciproc şi eforturi unite pentru asigurarea mijloacelor sanitare necesare, atât în perioadele critice în care spitalele din România erau sub presiunea numărului mare de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, cât şi pentru accesul la cele mai sigure şi eficiente vaccinuri anti-COVID-19.Apartenenţa la Uniunea Europeană va continua să ne aducă beneficii şi prin relansarea economiei, prin finanţarea proiectelor de investiţii şi de reformă cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Bunăstarea şi pacea oferite cetăţenilor europeni reprezintă pentru români o realitate care poate fi îmbunătăţită.Dragi români,Cea mai bună dovadă de respect faţă de dumneavoastră este să demonstrăm, în actul de guvernare, că miza principală este redarea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului Aceasta vreau să fie baza solidă prin care vom putea reda speranţa tuturor românilor, inclusiv a celor din diaspora, că pot avea un viitor în ţară, alături de familie şi prieteni.Avem nevoie de unitate, avem nevoie să înţelegem toţi că, doar împreună, cu seriozitate şi consecvenţă în toate angajamentele pe care ni le-am asumat, vom reuşi să oferim copiilor noştri şi nouă înşine un viitor mai bun.Vă doresc să avem parte de un An Nou bun, cu sănătate şi împliniri pentru fiecare român, un an care să ne ofere speranţa şi bucuria revenirii la o viaţă normală.La Mulţi Ani!"Nicolae-Ionel Ciucă,Prim-ministru al României