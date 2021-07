Măsuri luate la Prefectura Constanța: „Va dispărea HAOSUL de la târgul din General Scărișoreanu”

În cursul zilei de miercuri, 14 iulie, la Instituția Prefectului Constanța a avut loc o întrunire a factorilor de decizie de la nivelul județului, cu privire la situația târgului din satul General Scărișoreanu și cum poate fi ea îmbunătățită.Redăm, în rândurile următoare, afirmația prefectului Silviu Coșa: „Locuitorii județului nostru au auzit, cu siguranță, de celebrul târg din satul General Scărișoreanu, comuna Amzacea. De peste 20 de ani, în fiecare weekend, reprezintă un punct important pentru comerțul ambulant. Acolo găsești de toate: legume, fructe, murături, produse din carne, lactate, haine, mobilă, oale, cam tot ce vă puteți imagina. Din acest motiv, și organizarea a fost una haotică, un tip de comerț din zilele apuse, drept pentru care am dorit să venim în sprijinul oamenilor și să oferim un cadru de secolul XXI.În acest sens, am inițiat demersurile necesare, cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Durabilă (ADD) Constanța, pentru găsirea unei soluții viabile. Astăzi am participat la prima ședință de lucru cu toți factorii implicați: ADD Constanța, CJ Constanța, DSVSA Constanța și RAJA Constanța.În perioada următoare, reprezentanții ADD vor dezvolta un concept de proiect de dezvoltare, prin care târgul va funcționa într-un cadru modern și prietenos pentru comunitate. De altfel, rolul ADD este cel de a pune în practică strategia de dezvoltare a județului Constanța, sub conducere liberală.Apoi, RAJA a asigurat că va pune la punct infrastructura de apă și canalizare, un punct pe care îl consider extrem de important pentru a avea un târg desfășurat în condiții de igienă și salubritate. Nu în ultimul rând, vom avea parte de sprijinul necondiționat al DSVSA, instituție care se va asigura că legea și normele vor fi respectate.Pas cu pas, vom reuși să ducem activitățile comerciale din zona rurală la un standard european. Comercianții vor fi sprijiniți de decidenți, iar actul comercial va fi unul de calitate, demn și actual”.