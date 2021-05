Măsuri dispuse la Cumpăna: casele de pe marginea malului surpat rămân evacuate!

„În primă etapă, s-a stabilit un perimetru de siguranță pe o lungime de 313 metri și o adâncime de 32 de metri, pentru evacuarea locuințelor. Din perimetrul respectiv deja opt locuințe sunt evacuate, se mai adaugă o locuință, care este însă nelocuită în acest moment. Totodată, în cadrul întrunirii, am precizat că voi solicita sprijin atât Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru a verifica termenii tehnici furnizați de expertiza tehnică, dar și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, în situația în care va fi nevoie de intervenții urgente”, a afirmat pentru „Cuget Liber” Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.





Măsurile adoptate se limitează, deocamdată, la menținerea evacuării locuințelor aflate în apropierea malului surpat – reamintim că evacuarea a fost dispusă încă din 2019! – până la finalizarea expertizei tehnice. Mariana Gâju subliniază însă că, pentru o intervenție eficientă, este nevoie să fie reluate cât mai urgent lucrările de reabilitare, care sunt oprite în prezent. „Este o crimă să nu se continue, cât mai repede, lucrările de consolidare a malului. Am făcut adrese către toate autoritățile centrale, către Guvern, către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor etc, și am solicitat să fie achiziționate lucrările necesare printr-o procedură simplificată, pentru a fi realizate cât mai urgent”, a mai subliniat Mariana Gâju.În cursul zilei de ieri, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Cumpăna s-a întrunit, pentru a stabili ce măsuri vor fi luate în viitorul apropiat, dar și pentru a stabili înștiințarea populației cu privire la măsurile de punere în siguranță în jurul malului surpat.