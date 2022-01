Marilena Dragnea şi Ali Şenol, noii subprefecţi ai judeţului Constanţa. „Le urez felicitări şi spor la treabă”

Noii subprefecţi ai judeţului Constanţa, Marilena Dragnea şi Ali Şenol, au depus joi jurământul la Instituţia Prefectului. Printre alții, la ceremonie au mai fost prezenţi prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, senatorul PSD de Constanţa Felix Stroe, primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu şi fostul senator Nicolae Moga.





„A avut loc un moment foarte important, şi anume depunerea jurământului de către noii mei colegi. Le urez bine aţi venit, felicitări şi spor la treabă”, a spus prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.





Vizibil emoţionată, Marilena Dragnea a declarat că va face tot ce va putea pentru ca judeţul Constanţa să prospere şi va încerca să îşi respecte toate atribuţiile pe care le va primi din partea prefectului Silviu Coşa.













„Îmi doresc foarte mult să fiu un sprijin pentru toate UAT-urile din judeţ. Să contribui la dezvoltarea judeţului din toate punctele de vedere, administrativ în primul rând. Atribuţiile de subprefect pe care le voi primi de la domnul prefect probabil îmi vor exemplifica clar domeniul şi zona în care îmi voi desfăşura activitatea. Asta nu înseamnă că oriunde mi se va cere sprijinul sau voi fi trimisă, nu voi răspunde prompt şi cu foarte mare responsabilitate. Sunt un om responsabil şi îmi doresc să fie foarte multă linişte şi să putem să lucrăm în folosul judeţului Constanţa”, a declarat Marilena Dragnea.











Ali Şenol a mai ocupat în trecut funcţia de subprefect al judeţului Constanţa şi practic are o oarecare experienţă din acest punct de vedere. Acesta recunoaşte că abia aşteaptă să afle atribuţiile pe care le are şi să treacă la treabă. „Am deţinut funcţia de subprefect anterior, aşa că începând din secunda următoare vom trece la treabă. Mulţumesc în primul rând Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, începând cu domnul prefect Silviu Coşa, pentru faptul că suntem din nou o echipă şi vom face faţă aşa cum au şi demonstrat-o colegii mei până acum. Pe viitor, în funcţie de proiectele pe care domnul prefect le are şi coroborate cu programul de guvernare, sperăm să aducem plus valoare judeţului Constanţa şi României în sine. Vă mulţumesc frumos pentru faptul că aţi fost toţi prezenţi la această ceremonie şi vreau să îi felicit pe colegii mei pentru ziua de azi şi pentru tot ce va fi de acum încolo”, a declarat Ali Şenol.





Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a explicat faptul că urmează să stabilească ce atribuţii vor avea cei doi subprefecţi.



„Urmează să stabilim ce atribuţii vor avea cei doi subprefecţi, astfel că voi discuta cu ei. Ţinând cont de faptul că Instituţia Prefectului este reprezentantul Guvernului în teritoriu, este reprezentată de prefect, iar rolul subprefecţilor conform codului administrativ este acela de a ajuta prefectul în activitatea lui. Ori de câte ori simt nevoia unei extinderi sau a unei restrângeri a atribuţiilor, nu voi avea niciun fel de problemă să procedez aşa cum trebuie, astfel încât activitatea instituţiei Prefectului ca reprezentant al Guvernului în teritoriu să nu aibă de suferit şi să putem fi mândri cu toţii de modul în care ne desfăşurăm activitatea ca Instituţie”, a adăugat prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.











Ali Şenol a explicat modul în care acesta a fost ales să candideze pentru funcţia de subprefect din partea UDTR.



„În urma negocierilor purtate de către grupul minoritar parlamentar din noua coaliţie s-a decis prin susţinerea mea din partea Uniunii Democrate Turce din România să candidez din nou la această funcţie”, a mai explicat Ali Şenol.











De meserie jurist, Marilena Dragnea este consilier judeţean PSD și secretar general adjunct al organizației județene a PSD Constanța. În anul 2016, a candidat fără succes la Primăria Năvodari, din partea PNL. Trei ani mai târziu părăsea PNL, odată cu instalarea unei noi conduceri la nivelul organizației județene a liberalilor. Ali Şenol a lucrat mai mult în mediul privat şi a mai îndeplinit în trecut funcţia de subprefect, mandate în care şi-a îndeplinit atribuţiile cu succes.



Ce averi au Marilena Dragnea şi Ali Şenol



Marilena Dragnea deţine împreună cu soţul său două imobile. Un apartament în Năvodari şi o casă de locuit în Corbu de Sus. Mai deţine două autoturisme, Kia Sorento şi Audi A6. Din ultima declarație de avere reiese că, de la Consiliul Judeţean Constanța, a încasat în timpul mandatului 2190 lei. Soţul acesteia, fost cadru militar, are o pensie de 27.000 de lei pe an.











Ali Şenol deţine un teren intravilan în localitatea Hârşova şi un autoturism Cielo. Are mai multe credite bancare în valoare totală de 129.000 de lei şi un alt credit în valoare de 10.000 de euro. Soţia sa, Ali Ozen, are un venit anual de 24.326 lei şi dividende în valoare de 95.000 de lei. Alocaţia copilului valorează 2.220 de lei pe an.