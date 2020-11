Marian Crușoveanu, candidat PNL pentru Camera Deputaților: Guvernul PNL va investi peste 190 miliarde lei în infrastructura rutieră și feroviară

Șoselele sunt mult prea aglomerate pentru traficul actual, iar în ritmul acesta vor deveni, în scurt timp, aproape inutilizabile. În plus, sunt cele mai periculoase din Europa. În România au murit în accidente rutiere 96 de persoane la un milion de locuitori. Este cea mai mare cifră din U.E. În Suedia, numărul deceselor a fost de 22. În ultimii 19 ani au murit peste 43.000 de români în accidente rutiere.





Din fericire, România are acum un guvern care se gândește la aceste lucruri și ia măsuri pentru a rezolva problemele, spre deosebire de Guvernul PSD, care a promis mari proiecte în infrastructură, dar nu a făcut nimic concret, în afară de șantiere deschise numai pentru a face o fotografie de campanie. PSD nu a făcut nimic altceva decât să cheltuie, fără să construiască, și consecințele se văd acum. Marian Crușoveanu spune că este momentul unei schimbări radicale.





„Schimbarea a început deja. Guvernul PNL s-a orientat, în acest an de guvernare, asupra modalităților de creștere a economiei prin investiții, adică investiții care au adus plus valoare, de care vom beneficia și noi, și copiii noștri. A înlocui risipa cu investițiile, nesăbuirea PSD cu grijă pentru banul public și interes pentru viitor”, spune liberalul.





Guvernul PNL a început deja această schimbare radicală: a schimbat paradigma dezvoltării economice, de la consum nesăbuit și risipă către investiții. PNL vrea și poate. Poate să o facă, pentru că România va beneficia, începând cu 2021, de o șansă istorică: 80 de miliarde de euro pe care le-a obținut președintele Klaus Iohannis. O bună parte din ei va ajunge în infrastructură. Investițiile au început deja. Guvernul PNL a obținut 850 de milioane de lei pentru a începe să construiască autostrada peste munți, pe care o așteptăm de multe decenii. Se lucrează la două secțiuni din autostrada Pitești – Sibiu, în lungime de 43 de kilometri.





„Este un proiect despre care Victor Ponta spunea că va fi gata în 2020. PSD l-a abandonat, noi l-am început. Șantierul a fost deschis în timpul stării de urgență și guvernul a obținut deja 875,5 milioane euro. Este o primă finanțare de la Uniunea Europeană. Așadar, nu numai că ne-am apucat de construit autostrada, o facem și cu bani europeni”, spune Marian Crușoveanu.





Se lucrează intens și la cel mai mare pod construit după 1989, cel din Brăila, care va fi cel mai mare din România și al treilea din Europa. Pilonii au depășit 120 de metri și cresc în medie cu doi metri pe zi. Podul face parte din drumul expres Buzău – Brăila – Tulcea – Constanța, care va conecta nordul Munteniei și sudul Moldovei de nordul Dobrogei de Nord. După construirea sa, la kilometrul 165+800 al fluviului, va deveni ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România și al treilea din Europa ca dimensiune.







Aproape 1.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres





Marian Crușoveanu spune că, în perioada 2021 – 2024, Guvernul PNL va finaliza aproape 1.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, o investiție de 26,22 miliarde lei. Se vor aloca, în plus, 100,21 miliarde pentru demararea unor noi proiecte rutiere. Nu a fost uitată nici calea ferată, unde sunt proiecte de 63,8 miliarde lei. În total, investiții de 190,22 miliarde lei în infrastructura rutieră și feroviară. La acești bani se vor adăuga sumele alocate pentru porturi și aeroporturi.





Pe lângă autostrada Sibiu – Pitești, vor mai fi gata, până în 2024, 320 km din Autostrada A7, Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani, 160 km din Autostrada Transilvania, 100 km din Autostrada de Centură a Bucureștiului (Sud și Nord), 121 km din drumul expres Craiova – Pitești. S-au accelerat lucrările la șantierul în 2020, iar acum sunt avansate lucrările la centurile Slatinei și Balșului, acolo unde PSD se mândrea cu trei borduri aliniate la marginea unui lan de grâu. Se lucrează accelerat și la drumul expres Craiova-Pitești, dar și la centura Bacăului, care e aproape gata, în avans cu un an. În plus, se vor demara lucrările la Autostrada Nordului (Satu-Mare-Baia Mare – Bistrița – Suceava), autostrada Ploiești- Brașov, secțiunile 2, 3 și 4 din autostrada Sibiu – Pitești





„Practic, PNL va realiza investițiile în infrastructura de transport așteptate de români. În următorii ani se vor uni regiunile istorice ale României cu autostrăzi, drumuri expres și cale ferată de mare viteză prin închiderea coridoarelor pan-europene de transport”, mai spune Marian Crușoveanu.





El a mai adăugat că vor fi demarate și proiecte noi de investiții în Moldova, Dobrogea și Regiunea de Sud din care. Printre acestea se numără un drum expres care va face legătura între Brăila, Tulcea și Constanța. Va avea o lungime de 172 km, investiția fiind de 4,33 miliarde lei. Se va demara Autostrada A8, Târgu Mureș-Târgu Neamț-Iași-Ungheni (circa 311 km), Autostrada A7, Pașcani-Suceava-Siret – 101 km, Autostrada A13, Brașov-Bacău – 165 km, Autostrada A13, Sibiu-Brașov – 125 km, Autostrada Nordului – 335 km, Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov – 113,6 km, Secțiunile 2, 3 și 4 din Autostrada Sibiu- Pitești – 79 km. Acestea din urmă au un cost estimat de 11,32 miliarde lei.



Investiții în porturi și aeroportul de la Kogălniceanu



PNL a trecut în programul de guvernare pentru următorii patru ani și investiții în porturile din Constanța, dar și în Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. De fapt, atenția viitorului guvern nu se va îndrepta numai spre Portul Constanța, ci și spre celelalte porturi maritime și fluviale din județul Constanța, dar nu numai.





„Spunem des că Portul Constanța reprezintă poarta de intrare și de ieșire a României, dar nu s-a făcut mare lucru pentru a-l pune în valoare. PNL are o strategie unitară în ceea ce privește transportul. Am accelerat investițiile în coridoarele paneuropene de transport, atât rutiere, cât și feroviare și fluviale, astfel încât să punem în valoare portul. Oricât de mult ar investi statul sau privații în el, fără hinterland, fără legături eficiente cu zona exterioară, spre piețele țintă, portul nu se poate dezvolta la adevărata capacitate”, spune Marian Crușoveanu.





În ceea ce privește Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, lucrurile sunt clare: viitorul Guvern PNL va continua să investească.





„Aeroportul din Kogălniceanu va beneficia de atenția mea specială, în calitate de parlamentar, pentru că este un obiectiv strategic. Importanța lui pentru securitatea din această zonă a Europei nu mai trebuie subliniată. Vom găsi și modalitatea prin care să creștem cursele aeriene turistice. Guvernul și Consiliul Județean, care deține 20% din acțiuni și care este condus de un liberal, Mihai Lupu, specialist în domeniu, vor găsi cu siguranță cele mai eficiente metode. În calitate de parlamentar, mă voi dedica acestui lucru și vă promit că, peste patru ani, vom avea de cel puțin două ori mai multe curse decât acum”, a mai spus Marian Crușoveanu.



Proiecte concrete pentru Constanța



Candidatul PNL are mai multe proiecte proprii pentru județul Constanța. Cele mai importante dintre ele sunt realizarea unui drum care să lege municipiul Constanța de sudul litoralului, numit „Alternativa Techirghiol”, la care studiile au demarat deja, dar și de o centură a municipiului Mangalia. La acestea se adaugă efectuarea lucrărilor de dragaj în portul Mangalia. Sunt lucrări mai complexe, dar de care șantierele locale au mare nevoie. Mai mult decât atât, toate acestea sunt investiții pentru care România are bani.



„Suntem în situația fericită de a avea bani pentru proiectele de infrastructură. Sunt 80 de miliarde de euro care vor veni, începând de anul viitor, în România. Este o sumă istorică. Pentru a o cheltui, trebuie să avem proiecte viabile, bine scrise, și să ne apucăm repede de treabă. Eu și colegii mei am început deja. Studiile de prefezabilitate au început deja la „Alternativa Techirghiol”, iar colegii din guvern mi-au dat asigurări că finanțarea nu va fi o prolemă. Avem tot ce trebuie pentru ca, peste patru ani, să venim în fața românilor și să le arătăm o altă țară, o Românie schimbată în bine, cu mii de kilometri de drumuri noi sau modernizate, cu șosele mai sigure, dar și cu o economie care va beneficia, pe verticală, de toate aceste investiții. Avem tot ce trebuie și o vom face!”, promite candidatul liberal.





Pe Marian Crușoveanu îl găsiți pe poziția a treia a PNL Constanța pentru Camera Deputaților.









(Comandat de Partidul Naţional Liberal Filiala Constanţa, publicat de Cuget Liber, cod mandatar financiar 11200025)





