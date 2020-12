Marcel Ciolacu spune că PSD are cel mai bun scor la alegerile parlamentare: "Le mulțumesc românilor"

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că Partidul Social Democrat are cel mai bun scor la alegerile parlamentare de duminică, chiar dacă sondajele de la ieșirea de la urne nu au luat în considerare voturile celor din străinătate.







„PSD are un avantaj în exit poll, chiar dacă ponderăm votul din diaspora”, a spus președintele PSD, după încheierea votului, când au fost făcute publice primele rezultate exit poll.







Potrivit acestora, PSD și PNL sunt aproape la egalitate. PSD are 30,5% din voturi, iar PNL, 29%, în timp ce USR PLUS ar fi obținut 15,9% din voturi, arată exit poll-ul realizat de CURS Avangarde la comanda Antena 3. Ciolacu a făcut un apel la cei din secțiile de votare să numere „fiecare vot corect, cinstit, să nu părăsească secțiile de votare, să nu pățim ce am pățit la Sectorul 1”, a mai spus el.







„Românii au arătat că e nevoie de o schimbare. Le mulțumesc tuturor românilor care au avut încredere în noi. Le mulțumesc că au sancționat această batjocură la adresa României. E novoie de un guvern capabil, care are soluții. Le mulțumesc românilor că au mers la vot, că și-au învins teama”, a mai spus Marcel Ciolacu.