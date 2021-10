Marcel Ciolacu: "Spectacolul politic sinistru trebuie să înceteze!"

Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a avut un discurs dur în plenul Parlamentului."În timp ce noi am stat două ore aici să facem iarăși politică, alte câteva zeci de români au pierdut lupta cu viața.La fiecare două minute și jumătate, un român moare răpus de COVID. În această sală în care astăzi s-au rostit din nou discursuri, încap maxim 500 de persoane. Este o sală foarte mare. Imaginați-vă că această sală ar fi fost ieri arhiplină. Ar fi fost lume și la balcoane. Imaginați-vă că ieri ar fi fost aici 574 de oameni. Pentru că ieri, 574 de români ca dumneavoastră au murit de COVID. 574 de familii rămase fără cineva drag. Lacrimile nu pot cuprinde toată această imensă suferință! Un tată, un bunic, o soră, o fiică sau un fiu! Da, stimați colegi, sunt copii care mor în timp ce clasa politică se ține de tot felul de jocuri ridicole de putere! 3.200 de români au murit doar în ultima săptămână. O comună din România a dispărut pur și simplu. Și noi mai facem exerciții de imagine?! Noi mai venim aici să spunem discursuri?! Noi mai avem tupeu să le spunem oamenilor că suntem responsabili?! Noi mai stăm să analizăm cine e Spartan și cine e Superman?! Acest joc politic al actualei puteri a mers prea departe. Egoismul, aroganța și lipsa de asumare ne-au adus în această situație dramatică. E clar că acest Guvern nu are cum să treacă. Știe și dl Cioloș, știe toată lumea. Este o bătaie de joc la adresa românilor. Nu putem accepta un ministru al Sănătății care este părtaș la acest dezastru sanitar. Gata cu politica! Nu se mai poate așa. Trebuie să facem altceva. Trebuie ca politicienii să facă un pas în spate. Și să aducem specialiști și experți în sănătate care să vină urgent cu un proiect prin care să reducem numărul de morți. Avem medici foarte buni si aici in Parlament. Spectacolul politic sinistru trebuie să înceteze! Vă cer să fiți măcar în al 12-lea ceas bărbați de stat! Vă cer să fiți alături de români în acest război cu moartea! Vă cer să trecem împreună România peste acest dezastru sanitar! Vă cer să nu rămâneți o pată urâtă și neagră în istoria acestei țări!", a percizat Marcel Ciolacu.