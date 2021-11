Marcel Ciolacu: "Nu putem rămâne ultima ţară europeană cu cotă unică de impozitare"

"Mai sunt patru state care au rămas la cota unică în Europa. Am spus foarte clar că despre cota unică şi înlocuirea cotei unice ar trebui să fie un program comun pe care să îl discutăm la anul pentru formarea bugetului din anul următor. (...)



Momentan am ajuns la concluzia că nu putem rămâne ultima ţară europeană cu cotă unică. Este concluzia PSD", a spus Marcel Ciolacu.



Potricit Antena3.ro, el a menţionat că în România trebuie, de asemenea, să se revină "la impozitarea marilor averi".



"Este o discrepanţă imensă în acest moment în societate între cei bogaţi şi cei săraci.



Haideţi să vedem practica europeană, haideţi să lăsăm specialiştii să vină cu aceste propuneri şi cred că un an de zile, cum este anul următor, avem timp să discutăm acest subiect", a afirmat liderul PSD.

