Marcel Ciolacu, mesaj din stațiunea Neptun: „Florin Cîţu este penal şi nu poate fi premier”

Ciolacu a spus de mai multe ori că Florin Cîţu este un fost condamnat penal, astfel că nu are ce să caute în această funcţie.



Totodată liderul PSD îi cere şi lui Dan Barna să introducă pe ordinea de zi acest proiect de lege, pentru că prima dată USR a fost partidul care l-a propus.





„Românii vor avea o problemă cu locurile de muncă pe care le vor pierde. Avem acordarea salariului minim în funcție de studii și calificare. Vrem să acordăm stimulente financiare pentru creșterea producției de fabricare în România. Voi cere ca prioritatea zero la Senatul României să fie proiectul de lege fară penali în funcții publice. Domnul prim-ministru penal condamnat să organizeze referendumul prin care românii să spună dacă doresc penali în funcţii publice. Îi cer domnului Barna să introducă pe ordinea de zi acest proiect de lege” a mai declarat Marcel Ciolacu.



Firea, Grindeanu şi Dîncu, vicepreşedinţi la Senat şi la Camera Deputaţilor



„Am luat o decizie. În primul rând, niciun coleg nu a rămas în afara tabloului. Şi am luat o decizie ca cei mai buni comunicatori, deoarece nu este o comunicare foarte evidentă în Parlamentul României, să urce şi în anumite funcţii în Biroul Permanent. Aici mă refer la Sorin Grindeanu, Gabriela Firea şi Vasile Dîncu - să ocupe funcţiile de vicepreşedinţi la Senat, respectiv la Camera Deputaţilor”, a precizat liderul PSD, Marcel Ciolacu.





Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu îndeamnă lumea să iasă în stradă şi să protesteze până când Guvernul Cîţu va fi dat jos.„Domnul Cîțu ar fi trebuit să fie plecat de cel puțin o săptămână din fruntea guvernului. Ar fi trebuit să își dea demisia sau dacă nu, să i se ceară demisia de către Klaus Iohannis. Motivele principale sunt explozia prețurilor, gestionarea dezastruoasă a campaniei de vaccinare. Valul 4 ne-a prins nepregătiți. Avem un prim ministru penal condamnat și țepar. S-a ajuns mult prea departe. Am înghețat toate veniturile românilor. Am înghețat salarii, pensii, alocații și avem cea mai mare explozie de prețuri din ultimii 30 de ani. Actualul guvern nu are nicio soluție. Am decis în unanimitate de voturi că vom depune moțiunea de cenzură în momentul în care vom avea cele 234 de voturi necesare ca această moțiune să treacă. În momentul de față partea de opoziție a parlamentului are 204 voturi. Milioanele de români trebuie să iasă în stradă și să ceară demisia acestui guvern. O să venim la 1 septembrie cu mai multe pachete de legi. Vom veni cu extinderea numărului persoanelor care primesc ajutor de încălzire. Creșterea ajutorului acordat pentru încălzire, scumpirea energiei şi a gazelor sunt şi în zona economică. Vom avea importuri mult mai mari și deficitul comercial de peste 20 la sută mărit va fi și mai mare”, a declarat Marcel Ciolacu.Marcel Ciolacu a continuat discursul defăimător la adresa lui Florin Cîţu. Acesta spune că îşi doreşte neapărat introducerea proiectului de lege „Fără penali în funcţii publice”, iar în acest fel Florin Cîţu va fi demis.