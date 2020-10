Marcel Ciolacu: "Închidem școlile, dar ținem alegerile. Asta e România normală"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susţinut, luni, că autorităţile tratează cu dublă măsură criza sanitară, referindu-se astfel la închiderea şcolilor, precum şi la dorinţa PNL şi a preşedintelui Iohannis de a ţine alegerile parlamentare.„Atributul amânării alegerilor nu este al PSD. Eu continui, în virtutea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor, să am discuţii cu toţi liderii de partid. Toată lumea are aceeaşi îngrijorare, mai puţin PNL şi preşedintele României. După cum bine ştiţi, doresc neapărat să avem aceste alegeri. Eu am auzit o decizie a ministrului învăţământului, care este şi candidată din partea PNL, ca şcolile să se închidă în Bucureşti. Dacă această dublă măsură - închidem şcolile, dar ţinem alegerile - vi se pare una normală, asta este România normală promisă de preşedintele României în campania electorală. Noi aşteptăm promulgarea legii care dă Parlamentului atributul de a stabili data alegerilor”, a declarat Marcel Ciolacu, la Digi24.Premierul Ludovic Orban a declarat într-o emisiune televizată că, din punctul de vedere al Guvernului, data de 6 decembrie pentru organizarea alegerilor parlamentare este data constituţională şi legală, iar fiecare zi în plus în care rămâne în funcţie acest Parlament este o zi pierdută pentru România.