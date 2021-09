Marcel Ciolacu: „Guvernul Cîțu e picat. Nu vom putea creiona o nouă majoritate decât după anticipate”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, îi acuză pe liberali de declanșarea unei crize politice care se suprapune peste criza sanitară și criza economică.



El spune că Guvernul Cîțu va pica și că va fi nevoie de alegeri anticipate pentru a constitui o nouă majoritate politică în Parlament. Liderul social-democrat exclude o suspendare a președintelui Klaus Iohannis: „Nu ne sunt suficiente trei crize?”.



„În primul rând, Guvernul Cîțu este picat. Indiferent de ce se întâmplă în aceste zile, că se așteaptă decizia CCR, că va fi înainte sau după congres, pe mine nu mă interesează, Guvernul Cîțu e căzut. Cea mai mare problemă e că având două crize, sanitară și economică, s-a declanșat o criză politică fără fond. E o criză ipocrită care ține cont de niște lupte interne în PNL și în USR și, pe de altă parte, e un șantaj al USR asupra unui prim-ministru. De aici, nefiind o moțiune politică - pentru că acest Guvern de șapte luni nu a demonstrat nimic și a dus la un haos în economie, cu scumpiri aberante, scăpate de sub control, cu niște deficite bugetare aberante, cu un deficit comercial care pune presiune pe moneda națională, cu o inflație care a depășit orice imaginație -, în loc să se vină cu soluții, cum am făcut în Parlament cu legea consumatorului vulnerabil, cu taxa verde pentru capitalul românesc, cu agenda românilor, au venit politicieni cu agenda proprie. Am propus un text de moțiune pe care eram dispuși să îl discutăm și am spus că doresc 234 de semnături ca să fiu sigur că nu e folosită ca un instrument de șantaj sau de luptă internă. Decizia USR și AUR a fost să depună o moțiune. Ăsta e istoricul”, a declarat Marcel Ciolacu, la Realitatea Plus.