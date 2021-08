În cateva momente va începe conferința de presă susținută de președintele PSD, Marcel Ciolacu, la hotelul Doina din stațiunea Neptun.







Marcel Ciolacu: "Domnul Cîțu ar fi trebuit să fie plecat de cel puțin o săptămână din fruntea guvernului. Ar fi trebuit să își dea demisia sau dacă nu, să i se ceară demisia de către Klaus Iohannis. Motivele principale sunt explozia prețurilor, gestionarea dezastruasă a campaniei de vaccinare. Valul 4 ne-a prins pregătiți. Avem un prim ministru penal condamnat și țepar. S-a ajuns mult prea departe. Am înghețat toate veniturile românilor. Am înghețat salarii, pensii, alocații și avem cea mai mare explozie de prețuri din ultimii 30 de ani. Actualul guvern nu are nicio soluție. Am decis în unanimitate de voturi că vom depune moțiunea de cenzură în momentul în care vom avea cele 234 de voturi necesare ca această moțiune să treacă. În momentul de față partea de opoziție a parlamentului are 204 voturi. Milioanele de romani trebuie sa iasa in strada și sa ceara demisia acestui guvern. O sa venim la 1 septembrie cu mai multe pachete de legi. Vom veni cu extinderea numărului persoanelor care primesc ajutor de încălzire. Creșterea ajutorului acordat pentru încălzire. Scumpirea energiei si a gazelor este si in zona economica. Vom avea importuri mult mai mari și deficitul comercial de peste 20 la suta mărit va fi și mai mare"







"Romanii vor avea o problema cu locurile de munca pe care le vor pierde. Avem acordarea salariului minim in funcție de studii și calificare. Vrem sa acordam stimulente financiare pentru creșterea producției de fabricare in România. Voi cere ca prioritate zero la senatul României sa fie inclus proiectul de lege fara penali in funcții publice. Domnul prim ministru penal condamnat sa organizeze referendumul prin care romanii sa spună dacă doresc penali in functii publice. Ii cer domnului Barna sa introducă pe ordinea de zi sa introducă acest proiect de lege" a mai declarat Marcel Ciolacu.







"Eu, personal, m am speriat de ceea ce va urma in România. Vom avea o presiune mare pe moneda națională in luna decembrie. Romanii sunt într-un mare necaz produs de guvernul lui Iohannis. 72 la suta dintre romani considera ca România se îndreaptă intr o direcție greșită" a mai declarat Marcel Ciolacu.