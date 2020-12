Marcel Ciolacu: "Am votat pentru ca românii să-şi ia viaţa înapoi"

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat duminică dimineaţă, după ieşirea de la urne, că a votat pentru ca "românii să îşi ia viaţa înapoi", dar şi împotriva "incompetenţei şi indolenţei"."Am votat astăzi pentru ca românii să îşi ia viaţa înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret şi specialişti capabili pentru gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei. Am votat pentru producătorii români, pentru firmele româneşti şi îndemn pe toţi românii să vină astăzi la vot. Este un vot crucial pentru următorii 4 ani şi să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei care au fost cuminţi să le aducă daruri şi pentru cei care au fost obraznici să le aducă nuiaua", a spus Marcel Ciolacu.