Marcel Ciolac: Rezultatele votului de ieri ne arată că PSD este pe drumul cel bun

PSD a reuşit într-un timp scurt şi printr-un program de reconstrucţie să ajungă de la un scor de 20% la peste 30%, a declarat luni preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolac, potrivit Agerpres.







"Rezultatele votului de ieri ne arată că PSD este pe drumul cel bun. PSD va continua să prezinte şi să propună soluţii şi proiecte concrete pentru cetăţenii României. România are nevoie de o alternativă la ceea ce este acum. Democraţia din România are nevoie de un partid de stânga puternic, cu viziune, modern şi adaptat noilor cerinţe din acest moment. PSD a reuşit într-un timp scurt, printr-un program de reconstrucţie şi de modernizare, să ajungă de la un scor de 20% la un scor de peste 30%. În acest moment, PSD are cel mai mare număr de consilii judeţene, respectiv 20, şi cel mai mare număr de primari aleşi, aproximativ 1.500. Rămânem cel mai mare partid din România. Procesul de reconstrucţie internă a dat roade în acest moment", a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul central al PSD.







În opinia sa, PSD trebuie "să se deschidă", iar "persoanele anchilozate de prea mult timp în anumite funcţii publice, indiferent dacă au fost din partea PSD sau din partea PNL, au fost sancţionate de către români".







"Românii au întotdeauna dreptate şi acest lucru trebuie să ne fie calea, atât pentru PSD, cât şi pentru alte partide. Toate aceste lucruri ne dau speranţa că la parlamentare vom avea, cu siguranţă, un scor politic mult mai bun", a menţionat el.