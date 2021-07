Mamaia Nord, noua atracție a litoralului. „Avem o staţiune perfectă pentru cei care vin cu copiii la mare”

„Mamaia Nord – Năvodari este cea mai tânără stațiune turistică de pe litoralul românesc, cu cea mai fulminantă dezvoltare. În urmă cu câțiva ani, aici nu exista decât vegetație, plaje neamenajate și multe dintre ele inaccesibile. Acum avem o stațiune în adevăratul sens al cuvântului și nu orice stațiune, ci una care rivalizează din toate punctele de vedere cu Mamaia sau cu cele din sudul litoralului. Investițiile private în zonă sunt uriașe, se construiesc în continuare hoteluri, ansambluri rezidențiale de lux, apartamente de vacanță, spații comerciale, ceea ce nu face decât să crească potențialul zonei și interesul turiștilor.



Ne bucurăm, an de an, de creșterea exponențială a numărului de turiști care aleg Mamaia Nord ca destinație de vacanță. Suntem o stațiune cu specific de familie, o stațiune perfectă pentru cei care vor să vină cu copiii la mare. Plajele sunt frumos amenajate, nisipul e fin și, cel mai important, apa mării este sigură inclusiv pentru copii. Am fost ocoliți de acele lucrări de înnisipare, iar intrarea în apa mării se face lin, gradual și fără pericole. Asta contează foarte mult pentru turiști”, a declarat primarul Florin Chelaru.



Un nou cartier construit de la zero: Midia Sat





Cartierul Midia Sat este un obiectiv extrem de important pentru Florin Chelaru. Edilul spune că peste 200 de tineri au primit locuri în zona respectivă pentru a-şi construi locuinţe.





„Midia Sat este primul cartier pe care primăria îl construiește de la zero, la Năvodari. Peste 200 de tineri au primit loturi de teren pe Legea 15 pentru a-și ridica o locuință, în timp ce administrația locală s-a angajat să realizeze întreaga infrastructură a cartierului: drumuri, trotuare, alimentare cu apă, canalizare și electricitate. Majoritatea tinerilor au început lucrările de construire, iar în paralel noi lucrăm la amenajarea cartierului. Am construit de la zero întreaga rețea de drumuri, am amenajat trotuarele cu pavele, am introdus rețea de alimentare cu apă și canalizare, se lucrează la extinderea rețelei electrice, atât pentru iluminat casnic cât și stradal. Lucrările fac parte din proiectul «Echipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona Midia Sat», în valoare de peste 7 milioane de euro”, a mai spus Florin Chelaru.



Echipamente de ultimă generație pentru Centrul de Sănătate





Centrul de Sănătate din Năvodari este un alt obiectiv în plină dezvoltare. Unitatea a fost dotată cu echipamente de ultimă generaţie, astfel încât pacienţii să aibă parte de cel mai bun tratament. „Centrul de Sănătate Năvodari s-a dovedit a fi un succes, iar autoritățile județene au înțeles importanța acestei unități medicale care poate deservi întreaga zonă de nord a județului, inclusiv litoralul. Centrul funcționează, are Unitate de Primiri Urgențe, medici specialiști, însă, ca orice lucru aflat la început, are nevoie de susținere și o îmbunătățire constante. De aceea, căutăm soluții tot timpul.





În acest sens, în perioada următoare, sperăm ca în toamnă, Centrul de Sănătate Năvodari va fi dotat cu un echipament de radiologie digitală, de ultimă generație, în valoare de peste 200.000 de dolari. De asemenea, vom dota laboratorul de analize medicale cu aparatura necesară, în valoare de aproape 84.000 de dolari. În urma acestor investiții, laboratorul de analize medicale va putea oferi pacienților o gamă completă de investigații medicale specifice, atât pe parte de imunologie, cât mai ales pe parte de microbiologie - unde există o necesitate stringentă pentru dotare.





Aceste investiții sunt realizate prin contribuția și implicarea totală a companiei Rompetrol, căreia îi mulțumesc încă o dată.



De asemenea, Unitatea de Primiri Urgențe va primi noi echipamente medicale, constând în defibrilatoare și monitoare. Toate aceste investiții vor completa serviciile medicale oferite la Centrul de Sănătate Multifuncțional Năvodari.





În același timp, am avut zilele trecute o discuție cu managerul Spitalului Județean Constanța și am convenit aducerea la Năvodari a unor noi medici, care să completeze paleta de servicii medicale”, a concluzionat edilul din Năvodari.





Primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, a acordat în exclusivitate un interviu pentru „Cuget Liber” în care a vorbit despre cum a înflorit localitatea pe care o administrează, în ultimul timp. După ce într-o ediţie anterioară a ziarului nostru v-am prezentat proiectele pe care Florin Chelaru le-a demarat în Năvodari, iată că acum acesta a vorbit despre ce înseamnă Mamaia Nord în timpul sezonului estival.