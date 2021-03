Ludovic Orban se gândeşte cu seriozitate la posibilitatea de a candida la preşedinţie

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PNL Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că există şi posibilitatea de a candida la preşedinţie, adăugând că PNL trebuie să sprijine acel candidat care se bucură de cea mai mare încredere şi are şansa cea mai bună de a câştiga alegerile prezidenţiale.







"Mi s-a pus o întrebare într-o emisiune şi am dat răspunsul la această întrebare că în momentul în care am anunţat intenţia de a candida pentru un nou mandat la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, există şi această posibilitate pe care o tratez cu seriozitate (de a candida la preşedinţie - n.r.). PNL, sub conducerea mea, a luat cea mai bună decizie privind candidatul la funcţia de preşedinte al României în aşa fel încât să câştigăm, dar avem un preşedinte al României care a fost susţinut ca şi candidat la preşedinţia României tot de PNL. Suntem în parteneriat cu preşedintele României şi când o să vină timpul alegerilor prezidenţiale, o să discutăm despre candidatul la alegerile prezidenţiale", a afirmat Orban, întrebat dacă va intra în cursa pentru Administraţia prezidenţială în cazul în care va câştiga şefia PNL.







El a adăugat că PNL "trebuie să sprijine acel candidat care se bucură de cea mai mare încredere, de cea mai mare susţinere şi care are cea mai bună şansă să câştige alegerile prezidenţiale".