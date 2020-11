Ludovic Orban: „Observ o tendinţă de plafonare a cazurilor de COVID-19”

El a spus că urmăreşte cu maximă atenţie efectele acestor măsuri.



„Obiectivul nostru este să luăm toate măsurile necesare pentru a stopa creşterea şi de a intra pe un trend descendent, fiecare caz este un motiv de îngrijorare”, a adăugat Orban.





Premierul Ludovic Orban a declarat joi că, în ultimele două săptămâni, a existat un risc de a intra pe o progresie geometrică în privinţa creşterii numărului de cazuri cu COVID-19, însă acum se constată o tendinţă de plafonare a acestui număr.„Trebuie să vă spun prudent că a existat un risc, în ultimele două săptămâni, de intrare pe o progresie geometrică (în privinţa numărului de cazuri - n.r.). Pe rezultatele testărilor pe ultimele 5 zile, constatăm că am oprit această creştere, ba chiar este o oarecare tendinţă de plafonare a numărului de cazuri, dar nu putem spune încă dacă am intrat pe platou. Obiectivul nostru este să intrăm cât mai rapid pe platou. Tocmai de aceea, pe lângă deciziile care existau anterior, am decis să suplimentăm măsurile”, a afirmat Orban.