Ludovic Orban: „Nu sunt de acord cu nicio altă remaniere”

„Nu sunt de acord cu nicio altă remaniere, vă spun din capul locului. Noi, de altfel, am modificat, am suplimentat acordul de coaliţie, în care am stabilit că trebuie să existe un obiectiv, nimeni nu contestă prevederile constituţionale şi atributul constituţional al premierului. Pe de altă parte, suntem într-o coaliţie şi este necesară o discuţie şi o evaluare obiectivă a activităţii miniştrilor”, a precizat Orban, prezent la ceremonia din Piaţa Tricolorului de Ziua Imnului Naţional.





Cât priveşte portofoliul de la Ministerul Finanţelor, Orban a afirmat că va fi într-un dialog cu premierul, pentru a stabili o soluţie care să permită, „cu adevărat, existenţa unui titular la portofoliul de finanţe, care să asigure aplicarea programului de guvernare în domeniul finanţelor publice”.





„Aşa cum am declarat şi înainte de revocarea domnului ministru Nazare, să vă uitaţi la datele bugetare şi veţi vedea că nu există absolut niciun fel de motiv pentru revocarea ministrului Finanţelor. De altfel, nici acum nu înţeleg de ce premierul spune că stă 45 de zile, în condiţiile în care PNL are o mulţime de specialişti de valoare în domeniul finanţe-buget, care ar putea să gireze, ca titulari, portofoliul. De la Bogdan Huţucă, Sebastian Burduja, Lucian Heiuş, avem o echipă extrem de puternică în zona de finanţe publice şi personal nu înţeleg de ce trebuie să stea premierul 45 de zile. Personal, voi avea o discuţie cu el, astfel încât să demarăm procedura de desemnare a ministrului Finanţelor. Cu siguranţă că voi fi într-un dialog cu premierul, astfel încât să stabilim o soluţie care să permită cu adevărat existenţa unui titular la portofoliul de finanţe, care să asigure aplicarea programului de guvernare în domeniul finanţelor publice”, a susţinut Orban.





Precizările liderului PNL au fost făcute în contextul unei întrebări referitoare la o posibilă remaniere în urma execuţiei bugetare făcută de către miniştri pentru prima jumătate a anului.





