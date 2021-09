Ludovic Orban, mesaj de la Constanța: „După ce voi câştiga, războiul se va încheia”

Printre altele, Ludovic Orban a spus că nu dorește să răspundă atacurilor venite din partea premierului Florin Cîţu. Preşedintele PNL a vorbit despre problemele cu facturile din România, despre cât de mult a crescut preţul la gaz, dar şi despre cât de mult a crescut preţul la lemnele pentru foc.





„Nu comentez ce spune domnul Cîţu. El este premier din partea PNL și să nu uite că a avut parte de susținere din partea mea. Îl rog să nu mă mai atace. Trebuie găsite nişte soluții de fond pentru a reduce facturile. Trebuie să ne asigurăm necesarul de gaz pe perioada iernii. Gazprom a crescut prețul cu peste 300 la sută. Trebuie o grijă specială pentru cei care se încălzesc cu lemne. Pe lângă consumatorul casnic avem problema consumatorului economic. Guvernul când a adoptat proiectul de lege privind consumatorul, termenul era 1 septembrie 2022. Cine a adoptat acest program nu poate vorbi despre urgenţa acestui act normativ”, a declarat Ludovic Orban.





El a adăugat că cere încetarea războiului de pe scena politică din România şi refacerea coaliţiei de la guvernare cât mai repede.





Şeful liberalilor susţine că doar în acest fel guvernarea ar putea fi una reuşită.







„România nu trebuie condusă de PSD”





„CNI care este un actor important care finanțează investiţii importante în dezvoltarea locală, are peste 4.000 de proiecte care s-au aprobat. Soluția pe care o susțin este ca pentru proiectele sub o anumită valoare să se îndrepte licitațiile către UAT-uri. Ca un om responsabil care a garantat patru ani de pace, obiectivul meu este soluționarea cât mai rapidă a acestei crize şi refacerea coaliției. Este singura soluție onorabilă pentru noi. Sper să nu se ia nicio decizie care să pună PNL în postura de prizonier al PSD. România nu trebuie să fie condusă de PSD”, a mai spus preşedintele PNL.





Ludovic Orban a mai spus că nu mai are aceeaşi comunicare cu preşedintele Klaus Iohannis, aşa cum se întâmpla în trecut. Cu toate acestea şeful Camerei Deputaţilor spune că ia legătura cu Iohannis destul de des.





În altă ordine de idei, Ludovic Orban a vorbit şi despre relaţia pe care o are cu primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.



„Nu ştiu de ce Iohannis dorește îndepărtarea mea de la şefia PNL. Eu mi-am anunţat candidatura după mai multe consultări şi îmi duc la capăt campania cu demnitate. Cei care decid sunt membrii PNL. Comunic cu președintele Klaus Iohannis. Domnul Chiţac a plecat trântind uşa din PNL. Nu m-a tratat aşa cum ar fi trebuit. Cu toate acestea, eu am păstrat legătura cu dânsul şi am spus că atâta timp cât nu va trece de partea PSD este binevenit în PNL”, a explicat Orban.





Ludovic Orban spune că războiul dintre el şi premierul Florin Cîţu se va încheia după ce va câştiga alegerile interne din PNL.



„După ce voi câştiga, acest război se va termina. Am fost atacat şi umilit. Am preferat să tac. Este o competiție în care unii care s-au plasat de partea lui Cîțu, îşi imaginează că dacă eu voi câştiga îi voi demite. Premierul poate rămâne agățat de sprijinul PSD, să demisioneze sau să treacă o moțiune de cenzura împotriva propriului său guvern. Cei de la USR recunosc toate negocierile care au fost făcute”, a concluzionat Ludovic Orban.





„Astăzi am avut convocat un comitet județean. Am avut plăcerea să îl avem invitat pe domnul Ludovic Orban. Ne aflăm în campanie internă iar prezenţa domnului Orban a fost pentru a prezenta moţiunea „Forţa Dreptei”, a declarat preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă.