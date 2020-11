Ludovic Orban: Efortul de a transforma România în bine trebui să fie un efort al întregii societăţi

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că Guvernul este într-un parteneriat solid şi puternic cu preşedintele, care are scopul de a creşte influenţa României în deciziile la nivel european, menţionând că o lungă perioadă oficialii europeni s-au obişnuit să aibă "numai surprize neplăcute" din partea fostelor guverne ale ţării noastre, dar de un an de zile lucrurile s-au schimbat, potrivit Agerpres.







"Nu am să mă feresc să vorbesc despre alegeri. Din păcate, o lungă perioadă de timp, din România singurele lucruri bune şi singurele informaţii pozitive care veneau către partenerii noştri europeni veneau din partea preşedintelui României. Oficialii europeni s-au obişnuit să aibă numai surprize neplăcute din partea fostelor guverne. De un an de zile, lucrurile s-au schimbat şi Guvernul contribuie alături de preşedinte în a face surprize frumoase partenerilor noştri europeni. Suntem într-un parteneriat extrem de solid şi puternic, care nu are alt scop decât acela de a creşte influenţa României în deciziile care se iau la nivel european, decizii care sunt în interesul general al cetăţenilor Uniunii Europene şi, de asemenea, de a putea fructifica toate oportunităţile care sunt puse la dispoziţia României în conceptul european", a afirmat Orban, la lansarea proiectului Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.







"Nu este indiferent cine va câştiga aceste alegeri, pentru că efortul de accesare a acestor resurse financiare este un efort care nu poate fi făcut de oricine. E suficient să ne uităm la rata de absorbţie de până în 4 noiembrie ca să vedem că cei care au guvernat înaintea noastră aproape parcă nu şi-au dorit să folosească fondurile europene pentru a îmbunătăţi viaţa românilor. Schimbarea este evidentă în materie de abordare a relaţiei cu instituţiile Uniunii Europene doar după ce noi am preluat guvernarea. Nu este simplu să absorbi bani europeni. Trebuie să ai proiecte solide, serioase, trebuie să generezi o dinamică în întreaga societate pentru absorbţia fondurilor europene, nu depinde numai de Guvern, ci depinde de un ansamblu instituţional şi depinde, practic, de administraţiile locale, de universităţi, depinde de organizaţii neguvernamentale, de organizaţii patronale, de organizaţii profesionale, depinde de beneficiari individuali care au capacitatea de a genera proiecte astfel încât să poată să beneficieze de proiectele finanţate de la nivelul Uniunii Europene", a adăugat premierul.







Ludovic Orban a menţionat că nu există om care să nu poată beneficia de pe urma absorbţiei acestor fonduri europene.







"Efortul de a transforma România în bine, de a dezvolta, de a moderniza România va trebui să fie un efort al ansamblului întregii societăţi pentru că merită. Toţi aceşti bani care vor veni în România vor oferi o şansă la o viaţă mai bună pentru fiecare dintre cetăţenii români. Nu există om care să nu poată să beneficieze de pe urma absorbţiei acestor fonduri europene, indiferent că este vorba de un întreprinzător, este vorba de un reprezentant al unei profesii liberale, indiferent dacă este vorba de un angajat sau de un om care îşi caută un loc de muncă, indiferent dacă este vorba de un angajat în sectorul public al cărui venit depinde de dezvoltarea economică a ţării, indiferent dacă este vorba de un părinte sau un bunic a cărui pensie poate creşte numai pe baza creşterii numărului de angajaţi şi pe baza creşterii salariului mediu în economie", a subliniat Ludovic Orban.