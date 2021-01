Ludovic Orban: „Congresul PNL va avea loc cel mai probabil în septembrie-octombrie”

Potrivit acestuia, la nivelul partidului, se fac estimări legate de situaţia epidemiologică privind posibilitatea organizării Adunărilor generale şi Conferinţelor judeţene, deoarece la reuniunile online este foarte complicat să se asigure secretul votului.



Întrebat, la Digi24, dacă va candida la Congres, el a răspuns: „Am preluat PNL într-un moment greu, după o înfrângere în alegeri, când partidul avea 17-18% în sondajele de opinie. Am câştigat alegerile pentru Parlamentul European, referendumul pe justiţie iniţiat de preşedintele Iohannis, am câştigat alegerile prezidenţiale cu cel mai mare scor pe care l-a obţinut un candidat de dreapta, alegerile locale în condiţiile în care ne-am luptat cu 21 de baroni şi aproximativ 1.700 şi ceva de primari PSD. La parlamentare, chiar dacă nu le-am câştigat, după alegeri am negociat formarea unei majorităţi şi PNL este principalul partid de guvernământ, care deţine funcţia de premier, are practic jumătate dintre miniştri care compun Guvernul. De asemenea, preşedintele, premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor sunt reprezentanţi PNL”.





El a fost întrebat şi cu privire la solicitările de demisie venite din partea unor liberali. „Nu am obiceiul să comentez public şi să polemizez cu colegii mei. În forurile statutare oricând discut. Pe de altă parte, eu cunosc foarte bine PNL, atmosfera din PNL şi niciunui membru al PNL nu îi plac aceste ieşiri publice. Principala misiune a PNL este aceea de a asigura o guvernare care să permită înfrângerea acestei pandemii, o relansare economică cât mai rapidă şi cât mai susţinută”, a afirmat Orban.



Pe de altă parte, preşedintele PNL a mai adăugat că nu le-a cerut filialelor să precizeze dacă îl susţin pentru un nou mandat în fruntea partidului.





Congresul PNL va avea loc cel mai probabil în septembrie-octombrie, a anunţat, ieri, preşedintele partidului, Ludovic Orban.„Congresul PNL, conform statutului, se convoacă - este un Congres obişnuit, ordinar, normal - în anul de după alegerile parlamentare şi presupune alegeri care pleacă de jos în sus. Întâi se organizează Adunări generale în fiecare organizaţie locală, după aceea se organizează Conferinţele judeţene, la care se aleg conducerile judeţene şi după Conferinţele judeţene se organizează Congresul la care se alege conducerea naţională. Calendarul va fi declanşat”, a explicat Orban.