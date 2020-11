Ludovic Orban are un plan de conformare pentru managerii din spitale

Ludovic Orban a precizat că a discutat despre planul de verificări efectuate de DSP în toate secțiile de ATI din spitale și despre creșterea capacității de tratare a pacienților care au nevoie de internare la terapie intensivă.





„La primul subiect am discutat foarte clar ce urmărim: conformitatea cu reglementările privind funcționarea secțiilor de terapie intensivă. În urma acestor controale, o să existe un plan de conformare care să fie adus la cunoștința managerilor. Orice lucrare de reparație, orice achiziție, orice modernizare necesară va fi inclusă în acest plan. Am discutat posibilitatea de a deconta toate aceste cheltuieli prin finanțare europeană nerambursabilă. La al doilea subiect, am discutat pe fiecare județ câte paturi ATI sunt, câte sunt disponibile, despre situația personalului și a posibilității de recrutare de personal. Va fi crescută capacitatea de tratare prin includerea a noi spitale care vor deveni suport COVID”, a spus premierul, la Digi24.





Șeful Guvernului a adăugat că a mai fost discutată respectarea rigorilor privind internarea în terapie intensivă.





