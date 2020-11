Ludovic Orban a instituit un boicot al activităţii Senatului

„Ca să putem ţine alegeri, în urma deciziei Curţii Constituţionale, legea (potrivit căreia Parlamentul decide data alegerilor - n.r.) nu trebuie să intre în vigoare până în data de 6 decembrie. Dacă legea intră în vigoare până în data de 6 decembrie înseamnă că nu se mai pot ţine alegeri democratice. Preşedintele a trimis cererea de reexaminare şi noi am reuşit să blocăm Biroul Permanent al Senatului pentru că un reprezentant al PSD nu mai vrea să audă de PSD şi nu a mai venit la nicio şedinţă de Birou permanent şi un al doilea a fost ales preşedinte al CJ Ialomiţa şi şi-a dat demisia. Noi am instituit cu formaţiunile de opoziţie un boicot al activităţii Senatului. PNL, USR, UDMR, PMP am hotărât să oprim PSD să facă rău României, să permitem alegeri. Ne-am trezit marţi că un senator USR care e în Biroul permanent, Dircă, cel care s-a ales alături de Florin Iordache în conducerea Consiliului Legislativ, a venit şi a distrus practic solidaritatea opoziţiei, asigurând cvorumul pentru Biroul permanent şi a permis convocarea Plenului Senatului”, a spus Orban la Realitatea Plus.





El a susţinut că PSD are două obiective: să îşi refacă majoritatea în Biroul Permanent al Senatului şi să respingă cererea preşedintelui de reexaminare a legii privind data alegerilor.





Premierul Ludovic Orban a declarat că partidele de opoziţie au boicotat lucrările Biroului permanent al Senatului pentru că exista riscul ca alegerile parlamentare să nu aibă loc pe 6 decembrie.