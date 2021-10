Ludovic Orban a demisionat. „Nimic nu mă mai poate lega de actuala conducere PNL”

„Mi-am scris demisia și am înaintat-o către Biroul Permanent al Camerei Deputaților și Secretariatul General al Camerei Deputaților. Demisionez pentru mai multe motive. Consider că pentru a putea gira astfel de funcții în statul român, dacă ești om de stat, nu poți să girezi decât dacă beneficiezi de legitimitate oferită prin votul cetățenilor. Nu mai sunt președinte PNL și nu mai pot beneficia de această funcție. Nu mai pot să fiu părtaș cu o decizie luată de o conducere instalată cu forța în fruntea PNL, decizie care nu mai are nicio legătură cu campania PNL la parlamentare. Nu pot să fiu complice la decizii care trebuiau să mă forțeze pe mine să încalc democrația, prevederile constituționale, principiul constituțional al statului de drept numai pentru interese meschine politicianiste. Nimic nu mă mai poate lega de relația cu actuala conducere PNL. Acțiunea mea va depinde de ce se va întâmpla. Dacă persistă această ambiție nebunească de a pune un premier precum Florin Cîțu, care nu mai are încredere decât de 10%, nu pot să fiu parte a unui proiect antidemocratic”, a afirmat Ludovic Orban.





Ludovic Orban a declarat, miercuri, că și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus că nu mai poate exercita această funcție atâta timp cât nu mai este președinte PNL și în timp ce „gruparea demolatoare cu sprijinul lui Iohannis este pregătită să calce în picioare democrația în România”.