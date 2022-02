Lucian Bode: "Poliţia de Frontieră, una dintre cele mai implicate structuri MAI în domeniul cooperării internaţionale"

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat că Poliţia de Frontieră este una dintre cele mai implicate structuri ale MAI în domeniul cooperării internaţionale şi a menţionat contribuţia avută şi rezultatele remarcabile obţinute în cadrul misiunilor desfăşurate sub egida FRONTEX."Prin prisma specificului activităţii dumneavoastră, sunteţi una dintre cele mai expuse şi implicate structuri ale MAI în domeniul cooperării internaţionale. Anul 2021 a fost unul bogat pe această linie de activitate şi aş evidenţia, în special, colaborarea pe care dumneavoastră aţi avut-o cu FRONTEX. În cadrul acestor misiuni au fost angrenaţi peste 260 de poliţişti de frontieră, dar şi capabilităţi diverse. Am beneficiat, la rândul nostru, de pe urma acestui parteneriat, în cadrul eforturilor sporite de supraveghere a frontierelor cu Serbia şi gestionării fenomenului migraţionist", a afirmat Bode, la şedinţa de evaluare a activităţii desfăşurate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Română (IGPF) în anul 2021.Ministrul a apreciat activitatea Poliţiei de Frontieră de anul trecut, "an care a solicitat eforturi suplimentare atât în îndeplinirea misiunilor curente"."În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost apreciată activitatea Poliţiei de Frontieră de anul trecut, an care a solicitat eforturi suplimentare atât în îndeplinirea misiunilor curente, cât şi în misiunile desfăşurate în prima linie a luptei cu pandemia, reiterând faptul că IGPF este o instituţie profesionistă, de bază în arhitectura naţională, dar şi internaţională de securitate, ordine şi siguranţă publică", informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, miercuri, AGERPRES.