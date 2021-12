Locuitorii din zona peninsulară nu cedează! „Jos barierele! Vrem normalitate!”

Organizatorul protestului, Daniela Ghiţoi, a explicat pentru „Cuget Liber” de ce protestează oamenii în mijlocul zonei peninsulare.





„Suntem aici pentru că vrem să spunem tuturor faptul că dorim un regulament. Nu suntem împotriva instituirii unui regulament. Dorim un regulament care să nu afecteze drepturile rezidenţilor care sunt în Peninsulă, atât persoane juridice cât şi persoane fizice. Există aici rezidenţi în vârstă care în momentul de faţă nu mai pot fi duşi cu un taxi la control medical. Nu vrem să depindem de bunăvoinţa omului de la barieră. Nu este normal acest lucru. Vrem pur şi simplu să ne ducem viaţa cât mai aproape de normalitate aşa cum şi-o duc şi ceilalţi rezidenţi din Constanţa. Este datoria noastră să încercăm să schimbăm ceva. Este dreptul nostru să protestăm. Instanţa a hotărât în primul proces de suspendare, cel intentat de persoane juridice, că autoritatea locală este obligată să coopereze cu noi. Noi asta vrem să facem. Să le aducem în atenţie faptul că rezidenţii de aici au nişte probleme şi vrem să le rezolvăm. Noi nu vrem probleme, vrem soluţii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul protestului, Daniela Ghiţoi.



Un singur consilier local prezent la protest



Participanţii la protest au avut dreptul pe rând să se înscrie la cuvânt şi să spună ceea ce îi nemulţumeşte.





„Ne-am adunat aici pentru că încă avem un regulament care nu este corect. Există situații particulare care scapă autorităților publice. Nu avem niciun răspuns şi nu am reușit să stabilim o comunicare cu ele. Au fost sfătuiți la cooperare și colaborare loială. Nu există aşa ceva. După câte s-au scurs pe surse este evident că modificările vor fi de formă şi nu ni se vor rezolva problemele. Toate beţele în roate care ni se pun ne ambiționează şi mai tare și nu vom renunţa. Dacă noi facem un pas înainte și ei ne dau trei înapoi, nu ne sperie”, a declarat un alt protestatar.





Din păcate, autorităţile au rămas imune la apelul locuitorilor, cu toate că reprezentanţii partidelor din Constanţa au fost chemaţi să stea de vorbă cu cei nemulţumiţi. În acest context, la eveniment a fost prezent doar consilierul local Mihai Ochiuleţ, de la USR-PLUS, cel care este solidar cu oamenii care protestează din cauza regulamentului de acces în zona peninsulară.





„Noi, grupul USR-PLUS, ne-am spus părerea noastră în legătură cu acest regulament încă dinainte să fie el adoptat. Am spus că nu este un regulament care să mulţumească cetăţenii din Peninsulă, cât şi agenţii economici. În şedinţa de Consiliu Local colegul meu, Dumitru Caragheorghe, a spus că acest proiect trebuie retras de pe ordinea de zi şi trebuie aduse modificările în aşa fel încât majoritatea oamenilor să fie mulţumiţi de toate schimbările din Peninsulă. Din păcate, acest regulament nu a fost retras şi consilierii PSD şi cei PNL l-au votat, iar acum pentru că au zis că îl vor schimba, ar fi trebuit să o facă. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru deoarece noi am făcut o şedinţă extraordinară în care ştiţi foarte bine că ei s-au abţinut de la vot. USR a epuizat toate căile posibile pe care le aveam. Nu putem decât să facem amendamente. Aşteptăm şi noi să fie încărcat pe site-ul primăriei noul regulament. Noi nu am avut decât trei întâlniri cu reprezentanţii primăriei, după care nu s-au mai ţinut aceste întâlniri”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, consilierul local USR-PLUS, Mihai Ochiuleţ.





În zonă s-a aflat preţ de câteva minute şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, cel care nu a oferit nici un fel de declaraţie legată de eveniment. Înarmaţi cu vuvuzele şi mesaje sugestive, protestatarii au îndurat frigul şi ploaia de afară pentru a-şi cere drepturile. Unii dintre aceştia au venit la protest şi cu copiii.