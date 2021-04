Liviu Dragnea cere să fie eliberat condiționat: "Cred că pot face bine dacă voi fi eliberat"

Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferință, marți, în timpul procesului în care cere să fie eliberat condiționat din penitenciar. El le-a spus judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 5 că a stat destul în penitenciar și că s-a reabilitat, potrivit Digi24.







"Cred că am stat destul în penitenciar. Vă rog să îmi admiteți cererea. M-am reabilitat și cred că pot face bine dacă voi fi eliberat", le-a spus judecătorilor. De altfel, avocata sa a susținut că el întrunește condițiile cerute de lege pentru eliberarea condiționată și că a plătit prejudiciul constatat în dosar. Potrivit apărătorului, la dosar există un punct de vedere al unei societăți comerciale care este dispusă să îl angajeze pe Dragnea după eliberare. În plus, avocatul a spus că el are și o locuință, astfel că "nu va fi o povară pentru societate" și "poate fi integrat ușor". În replică, procurorul DNA a cerut ca Dragnea să mai stea încă șase luni în închisoare. Procurorul a argumentat cu faptul că acesta încă nu acceptă că a încălcat legea și încă susține că a fost condamnat politic. Instanța urmează să ia o decizie în acest dosar, hotărâre care poate fi însă contestată. Chiar dacă judecătorii vor decide că Dragnea poate fi eliberat, el va trebui să aștepte decizia instanței superioare în cazul unei contestații.







În 21 aprilie, Liviu Dragnea a primit aviz pozitiv pentru eliberare din partea Comisiei Penitenciarului Rahova. Decizia finală o va lua instanța. Două zile mai târziu, el a câștigat procesul cu Penitenciarul Rahova, în care cerea recunoașterea zilelor pe care le-ar fi putut câștiga prin muncă dacă ar fi fost lăsat să lucreze.