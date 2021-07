LIVIU DRAGNEA A IEȘIT DIN PUȘCĂRIE. „România era o țară prosperă, azi este o DICTATURĂ FEROCE”

sursă foto: Digi24

Liviu Dragnea a făcut, joi, 15 iulie, primele declarații din poarta penitenciarului Rahova, de unde a fost eliberat după decizia Tribunalului Giurgiu. Fostul președinte al PSD a spus că se consideră „un deținut politic” și că se gândește dacă va reveni în politică. „Voi reintra în politică dacă am cu cine și pentru cine. Nu știu dacă voi înființa un partid. PSD nu mai e partid”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit Digi24.„Unde e Irina? A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință. Asta a fost aici: abuzuri și umilință. Și cea mai mare parte a populației a înțeles astăzi de ce a trebuit să se ajungă aici. România era o țară prosperă, în care există speranță pentru viitor. Din păcate, astăzi este o dictatură feroce. Este afectată libertatea de exprimare, este afectat viitorul.Eu mă consider deținut politic pentru că mi s-a cerut constant ca la instanță să îmi recunosc vinovăția, ceea ce nu am acceptat. Din păcate, nu există opoziție în România. PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni lași. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj. Voi munci la firma fiului meu. O să tot vorbesc de aici înainte. În politică voi intra dacă găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine și pentru cine.PSD l-am găsit praf. Partid fără personalitate. Voi reintra în politică dacă am cu cine și pentru cine. Nu știu dacă voi înființa un partid. PSD nu mai e partid. Copiii și Irina mi-au lipsit cel mai mult”, sunt câteva dintre declarațiile politicianului.Liviu Dragnea a fost eliberat joi din penitenciarul Rahova după ce Tribunalul Giurgiu a admis cererea acestuia de eliberare condiționată. Dragnea se afla în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.