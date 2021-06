LIVE TEXT - USR-PLUS Constanța are un nou lider! Ce planuri de viitor are echipa de la malul mării

Remus Negoi: "În urma alegerilor din filiala județeană vă putem comunica rezultatele. Am ales să nu candidez pentru că, în calitate de parlamentar, această activitate îmi ocupă foarte mult timp. Cei patru ani care au trecut de când am preluat mandatul de președinte al Organizației Județene Constanța au trecut într-o clipă. Au fost ani în care am muncit cu toții în echipă pentru a deveni de la o filială județeană cu o mână de oameni la o filială foarte puternică. Ne dorim ca noua echipă să continue ceea ce fosta echipă a realizat. Sunt sigur că noii colegi vor avea succes. Cu toții trebuie să rămânem o echipă."

Dumitru Caragheorghe: "Ii mulțumesc lui Remus Negoi si vreau sa ii adresez un sincer bravo pentru cei 4 ani în care a dus greul. Am avut o saptamana in urma căreia 102 delegați au decis componenta noului birou județean. Acest lucru trebuie sa continue si sa dezvoltam organizația. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Sunt convins ca impreuna putem sa realizam multe lucruri. Intr un interval scurt de timp trebuie sa ne unim mai mult. Exista membrii de la USR cat si membrii de la PLUS. Eu am candidat pentru un mandat pe 4 ani. Colegii au ales un mandat pe 2 ani de zile. În funcție de ceea ce voi realiza, imi anunt de acum candidatura pentru următorii 2 ani. Proiectul meu este bazat pe 4 ani de zile. Trebuie sa dezvoltam filialele din județ, trebuie sa îmbunătățim comunicarea interna dar și pe cea externa. Sa aducem în atenția mediei diverse proiecte. Trebuie sa consolidam prestigiul filialei județene in an național. Suntem intr o situație în care la aceste alegeri am ales în Biroul Județean si delegații nostri care vor participa la Congresul Național. Trimitem 44 de delegați acolo la București. S-au ales organele de conducere și control. O treime din membrii vor fi vicepreședinți ai Biroului Judetean. 15 membrii suntem toți. Va multumesc pentru încredere.













Stelian Ion: "Vreau sa ii mulțumesc lui Remus Negoi. Colegul nostru cu care am construit multe impreuna. A creat multe filiale. A reușit sa tina oamenii aproape. A reușit niste rezultate importante. As vrea sa fie foarte clar ca ceea ce aveți în fata este o echipa foarte bine sudata. În continuare punem accent pe ideea de echipa. Mulți dintre noi, cei care am fost aleși în anumite funcții, ne am concentrat pe acele funcții. Sunt concentrat pe ceea ce se intampla la Ministerul Justiției. Ma interesează foarte mult ceea ce se întâmplă în Constanta. Il felicit de asemenea pe Dumitru Caragheorghe. Am realizat multe. Am realizat un proiect care se numește Constanta Verde. Am mare încredere în aceasta echipa. Avem o relație buna cu colegii din PLUS. Am ajuns la un nivel mai mare de dezvoltare. Le doresc succes colegilor!"

Dumitru Caragheorghe: "Consider ca avem lucruri de îmbunătățit. Sunt chestii care vin progresiv. În acești 4 ani s a muncit enorm. S au deschis filiale în tot teritoriul. De la începutul anului s au înscris cu aproximatie in jur de 400 de membrii. Avem 40 de filiale în județ."







Remus Negoi: "Am discutat cu domnul Hutuca si cu domnul Septimiu Bourceanu. Imi doresc sa gasim soluții pentru că dacă fiecare dintre noi va sta blocat pe propriile poziții și nu va trece peste astfel de tensiuni, nu va avea nimeni de câștigat. Numele unei persoane nu conteaza foarte mult. Horia Constantinescu are o aparteneță aparte. Este foarte important ca fiecare sa răspundă pentru ceea ce face."



Viceprimarul Florin Cocargeanu: "Eu nu am cum să lucrez cu Horia Constantinescu după acuzațiile pe care le-a făcut. Am ales să nu-i răspund public. La fel și Feliciei Ovanesian. Deciziile nu se iau așa cu una cu două. Eu îmi doresc sa avem comunicare directa doar cu primarul. Vreau să plece Horia Cosntantinescu! Nu vreau să am legatură cu el!"



Dumitru Caragheorghe: " In acest moment exista un blocaj in alianta USR-PNL la Constanța."

În câteva momente va începe conferința de presă USR-PLUS Constanța. Sunt prezenți, printre alții, noul președinte al Organizației Județene USR-PLUS Constanța, Dumitru Caragheorghe, viceprimarul Constanței, Florin Cocargeanu, ministrul Justiției, Stelian Ion, senatorul Remus Negoi, consilierii locali Mihai Ochiuleț și Daniela Dordea și George Gima, consilierul lui Stelian Ion.