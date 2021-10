LIVE TEXT - Primarii PSD din județul Constanţa, nemulțumiți de alocările de bani decise de Guvernul Cîțu

În aceste momente are loc o conferință de presă la sediul PSD la care sunt prezenti mai mulți primari PSD din județul Constanța. Printre alții în sala se afla primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, primarul comunei Limanu, Daniel Georgescu, primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, primarul comunei Garliciu, Anica Tufă, primarul comunei Deleni, Marian Dan, primarul comunei Oltina, Stefania Cealera, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Nicolae Timofte și primarul comunei Pecineaga, Niculae Stan. În cadrul conferinței vorbește deputatul Horia Tutuianu, președintele PSD Constanta, Felix Stroe, deputatul Lucian Lungoci.







Felix Stroe: "Primul ministru demis, Florin Cîțu, a decis că nu mai este nevoie de fond de rezervă. El a împărțit fondul de rezervă la primăriile care au o anumită culoare politică. Nu este normal. Dacă devine o modă? În județul Constanța banii au fost repartizați astfel: 2,3 la sută comunităților omenești și 97,7 la sută către celelalte comunității. Mi se pare o chestie lipsită de orice empatie omenească"







Horia Tutuianu: "Ziua de astăzi o putem numi apogeul josnicii a domnului premier demis Florin Citu. A împărțit România în cetățeni de mana 1, cetățeni de mana 2 si asa mai departe. Eu doar intreb. Ce vina au cetatenii judetului Constanta unde sunt primari PSD? Acest premier demis a împărțit noaptea ca hoții bani pentru primăriile PNL. Romanii nu trebuie sa se lase păcăliți. Traversam o perioada critica din cauza pandemiei, din cauza facturilor care vor veni. Este cel mai urat mod de a si demonstra incompetența. O parte din banii care au fost alocati către fondul de rezerva vin de la pensionari și de la copii. Domnul Citu nu intelege ca a fost demis datorita incompetentei. Este un premier penal. A facut închisoare. Acest Superman trebuie sa înceteze cu bătaia de joc asupra romanilor. Primarii noștri sunt frustrați. Ei vor trebui sa le explice cetatenilor de ce nu exista bani destui pentru proiecte. Vrem sa avem la dispoziție sumele pe care prefectul județului Constanța le a cerut de la Guvern. Dacă mu va dovedi cu acte ca proiectele noastre merita doar atâția bani, vom face plângere penala împotriva prefectului Silviu Coșa."







Felix Stroe: "Exista localități care au primit 0 lei. Cum sa faci asa ceva? Necesități sunt in fiecare UAT din judetul Constanta. Dumneavoastră, presa, ar trebui sa nu stați în poziție de ghiocel".







Daniel Georgescu: "Exista o vorba din popor care spune ca răzbunarea este arma prostului. Ma refer la actuala administrație din judetul Constanţa PNL. Acțiunile lor ne lasa fara cuvinte. Modul în care ei împart alocarile bugetare, nu arata decât actiunile unui Guvern aflat în situație de disperare. Eu sunt în situația în care pot sa zic ca am mai crescut ca valoare. De la 25.000 de lei am primit 50.000 de lei. Nu a venit nicio primărie din partea organizației noastre cu solicitari aberante. Acest prim-ministru demis va ramane in istorie ca cel mai mic priministru si va fi șters din istoria politicii românești de vântul din Vama Veche"







Lucian Lungoci: "Fondul de rezerva reprezinta o suma de bani din bugetul tarii ca o rezerva care trebuie folosita în caz de nevoie. Nu este o pusculita a cuiva. Se deturnează destinația acestui find de rezervă. Am solicitat la începutul anului prin amendamente la legea bugetului național ca parte din acest fond de rezerva sa fie folosit pentru continuarea lucrărilor de irigații, pentru alocarea sumei de bani necesara pentru demararea studiilor, pentru construirea unui spital despre care tot discutam. Vedem ca ei folosesc acei bani pentru a si plati voturile pe care le a obținut domnul Citu la Congresul PNL. Este un buget constituit din taxele tuturor romanilor".







Cristian Cîrjaliu: "De un an de zile nu avem consiliu local. În data din 12 noiembrie 2020 am convocat consiliul local Agigea. Au urmat doua hotărâri care nu au fost votate. Un proiect de hotărâre se supune la vot, după cum știți cu toții. Am convocat o alta sedinta pentru data de 15 decembrie cu un singur proiect pe ordinea de zi. Ordinea de zi mi a fost respinsa. Am convocat pe 17 decembrie 2020 o alta sedinta care a fost și ea respinsa. Pe data de 15 ianuarie 2021 a fost convocat o alta sedinta care a fost și ea refuzata. Un senator al statului roman s a ridicat din sala, s a dus la secretarul comunei Agigea si l a amenințat. I a spus ca il baga in închisoare. Don data de 15 ianuarie nu s a mai putut tine nicio sedinta de Consiliu Local. Avem o acțiune de dizolvare a Cosiliului Local. Consiliul Local si cetățenii nu pot aștepta la nesfârșit. Am început sa strângem semnături pentru dizolvarea consiliului local prin referendum. Avem strânse 2322 de semnaturi. Nu am reușit sa mai dam uniforme pentru copii. Nu am reușit sa mai achizitionam un proiect cu tablete. Incercam sa construim o școală noua. Eu cu echipa mea nu am stat degeaba. Nu am hartuit pe nimeni. Nu a trebuit sa mint oamenii. Voi depune plângere penala împotriva domnului Gabriel Ciobanu si împotriva lui Mihai Vilcu"







Felix Stroe: "Organizația noastră este alături de toți primarii PSD din Constanța. Sunt oameni care au muncit. Il sprijinim pe domnul Cirjaliu. Ne vom apara primarii și vom fi solidari cu ei.Sa nu uitam ca si acești primari au fost aleși de oameni."







Cristina Dumitrache: "Susțin în totalitate punctul de vedere al PSD. Este un abuz ceea ce se intampla. Masurile pe care le avem la indemana sper sa ii trezească pe conducătorii vremelnici. Suma pe care a primit o municipiul Constanța este mai mica decât a municipiului Medgidia. Trebuie sa me trezim. La Constanța au murit oameni pentru ca statul roman nu a fost în stare sa prevină o astfel de tragedie. Masurile nu au fost luate. Continuam cu aceeași degringolada atunci când vine vorba de campania de vaccinare si de controlul pandemiei. Nu doar vaccinul conteaza. Este importanta si testarea. În spitale sunt condiții indecente. Nu avem paturi la ATI desi suntem in valul 4. Autoritățile au avut timp de organizat congrese si de orice altceva dar nu au avut timp sa se ocupe de spitale. Toate aceste lucruri face sa scadă încrederea populației"