LIVE TEXT - Dumitru Focșa și Sorin Mateescu, de la AUR Constanța, își prezintă activitatea din vacanța parlamentară

Dumitru Focșa: "Vreau sa discut despre activitatea din aceste doua luni de vacanta. Noi am fost foarte activi în teritoriu. Vom discuta și despre cateva proiecte de lege pe care la vom aborda in sesiunea următoare. Am avut o campanie AUR te aude prin care fiecare dintre noi ne am deplasat în toate localitățile județului pentru a întra în contact cu cetățenii. Noi suntem alături de ei și după ce am intrat in parlament. In anumite localitati am avut neplăcerea de a fi abordați de unii oameni ai partidelor istorice PSD și PNL. Ne au luat la întrebări. Ne intrebau ce cautam noi sa vorbim cu oamenii? Am intalnit o similitudine cu Republica Moldova. Doar acolo in campania electorala se fac astfel de demersuri de intimidare. Nu ne lasam intimidați. Vrem sa fim alături de cetățeni. Dacă ei pana acum au fost speriați ca li se taie ajutorul social sau ca ii da afara de la munca, i am învățat sa facă plangere penala și legea trebuie sa isi spună cuvântul"







Dumitru Focșa: "Doleanțele cetățenilor sunt multiple. Sunt cazuri medicale sau sunt cazuri de familii care nu își pot trimite copiii la scoala si sunt si cazuri de abuzuri din partea anumitor organe ale statului. Acest lucru arata ca societatea noastră este bolnava. Am inteles ca cetățenii, asa simplii cum sunt unii in mediul rural, și au dat seama ca aceasta treaba cu COVID este o manipulare clara. Vreau sa le transmit domnilor de la guvern ca drepturile cetățenilor nu pot fi încălcate. Puterea se si pierde. Asta trebuie ei sa înțeleagă. Atunci când o sa isi piardă imunitatea, o sa răspundă în fata justiției."







Sorin Mateescu: "Noi am întrat în parlament fara a avea reprezentare în teritoriu. Vom fi tot timpul pe teren si vom susține aceasta platforma AUR te aude. Sunt nou în aceasta funcție de demnitar al statului și am intalnit persoane care s au mirat ca un parlamentar este la ei în localitate. Vrem sa facem dreptate. Acolo unde administrația nu își face treaba, lucrurile nu merg bine. Subvenția venita de la stat nu va fi niciodată folosita în scop politic ci doar sa construim un spital, credeți ma ca asa vom face. Banii sunt in cont și se poate verifica. La momentul acesta sunt undeva la 3 milioane de euro în contul partidului. 30 de ani toate partidele s au folosit de bani publici. Vrem sa mdificam legea pentru a putea folosi acesti bani pentru construirea unui spital."







Dumitru Focșa: "Blestemul acesta care a venit pentru Constanta prin prezenta domnului primar este incredibil. Dumnealui vrea sa inaugureze o alee a celebrităților. Eu as numi aceasta alee "Walk of shame". S au facut toate in Constanta si aveam nevoie de asa ceva. Pana acum, dumnealui, împreună cu partenerii de echipa pe care ii are, au lăsat cetatenii Constantei fara locuri de parcare. Tot ce nu prevede legea ai voie sa faci. Dacă ești alături de cetateni, faci lucrurile cu buna credință. Grandomania dumnealui se duce pe alte tărâmuri. Este cu capul în nori"