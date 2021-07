LIVE TEXT. ALEGERI LA PNL CONSTANȚA. Bogdan Huțucă candidează pentru un nou mandat. ORBAN ȘI CÎȚU, PREZENȚI LA EVENIMENT

UPDATE

Bogdan Huţucă: "Scopul nostru este acela de a ne transforma şi de a ne moderniza comunitățile. Acela de a face o societate mai bună pentru noi și copiii noștri.





Românii vor să vadă de la noi acțiuni ferme. În următorii 4 ani avem nevoie de investiții. Spitalele din județul Constanţa, infrastructura, bazele sportive și modul de colectare a deșeurilor. Pentru a realiza toate aceste lucruri trebuie să înțelegeți că avem nevoie de sprijin din partea guvernului. Ne dorim o perspectivă clară. Exista primari care au mare experienţă. Noi știm exact ce avem de făcut atâta timp cât ni se creeaza oportunități. Investițiile statului și investițiile private ne ajută. Transformarea nu va avea loc peste noapte. Dar vom reuși. Am încredere că Mihai Lupu și ceilalți aleși locali vor reuși. De un lucru aceștia pot fi siguri. Se vor putea baza întotdeauna pe mine. Anul 2024 nu este departe. Este un an complicat. Avem 4 rânduri de alegeri. Vrem şi trebuie să le câştigăm pe toate."























Septimiu Bourceanu: "De aproape un an de zile, județul Constanța este un județ liberal. În septembrie 2020, echipa condusă de domnul Huţucă a făcut istorie. Am câștigat un județ condamnat de către PSD. Noi cei de aici nu am renunțat niciodată. Constanţa contează. Acum, mâine şi peste 3 ani de zile. Suntem cel mai important judeţ al României, iar noi vom dezvolţa Constanta. Acest eveniment este despre PNL Constanţa pentru că aici este Constanţa. Avem nevoie de sprijin masiv pentru a recupera timpul pierdut de PSD. Avem nevoie de spitale, de alternativa Techirghiol, de irigații, de împăduriri, de stadioane. În 2017, alături de Bogdan Huţucă am început un drum greu. Noi suntem Constanta. Noi nu renunțăm. Să nu uităm că oamenii au așteptări de la noi și noi avem așteptări mari de la voi."



















Silviu Coşa: "Atunci când este vorba de o construcție solidă a scării, cetățenii se așteaptă de la PNL să performeze. Fără să existe perseverenţă în urmărirea realizării unor măsuri, această politică va rămâne la stadiul de plan pe hârtie. În Constanţa avem persoane care să asigure unitatea."



















Mihai Lupu: "Vom face un apel la memorie ca să știm cum am ajuns astăzi aici. În anul 2016, din cauza lipsei continue a rezultatelor, mi-am prezentat demisia din funcțiile deținute în Biroul Județean şi am cerut demisia Biroului. Fără această echipă solidă nu am fi putut să câştigăm alegerile şi în 2020. Vreau să îi adresez mulțumiri lui Bogdan Huţucă. După mai bine de 20 de ani Constanţa este pentru prima dată în postura de a implementa o administrație care să fie corectă. Din păcate, am preluat o administrație anchilozată, fără obiective. Doar 45 la sută din localități au apă și canalizare. Suntem singurul județ în care cetățenii plătesc să intre și să iasă din judet. Am fost asigurați că vom primi sprijinul premierului. Vă pun o singură întrebare, domnule Orban. Aţi afirmat că cine pierde va pleca acasă. Cum veți reuși să ajungeți premierul României? Cum vreți să se dezvolte Constanţa când noi nu avem niciun buget și niciun ajutor? Potențialul este imens, dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Eu îl aleg pe Florin Cîţu pentru președinția PNL."



















Vergil Chiţac: "Simt nevoia prezentărilor unor clarificări care pot fi utile din perspectiva viitorului. Am acceptat cu onoare în 2016 propunerea PNL de a participa la alegerile la primărie în Constanta. Nu am avut minima posibilitate a unor rapoarte și bilanțuri din calitatea de președinte al Organizației Municipale. Am contestat modul ilicit în care au fost organizate alegerile. Am solicitat lui Ludovic Orban o soluție. Soluția nu a venit niciodată. În aceste condiții am părăsit PNL și mi-am atras multe invective. Mi-am continuat activitatea de senator alături de grupul liberal. Ne-am consultat permanent pe proiecte de legi. Am revenit în PNL pentru a învinge PSD la Constanța după 20 de ani. Am învins împreună. Pe baza unui efort comun. În toată această perioadă am găsit în Bogdan Huţucă un sprijin permanent şi onest. Am plăcerea de a-l recomanda şi susține pe Bogdan Huţucă la conducerea organizației județene pentru un nou mandat.













Am început un drum lung pentru transformarea Constanței într-un oraș european. Vă asigur că drumul va fi unul credibil şi vizibil. Municipalitatea Constanţa are nevoie de sprijin guvernamental susținut. Este nevoie de un efort de recuperare imens, dar şi intens. Avem nevoie de investiții. Avem nevoie urgentă de un spital.













Constanţa are nevoie de un stadion mai ales acum, când avem Farul Constanța. Fără sprijinul guvernului, costul politic se va simți si la Constanţa, dar și la Bucureşti. Cetățenii Constanței stiu că nu am permis niciunei grupări să falimenteze orașul Constanţa. Politicile mele publice sunt numai pentru cetățeni. Restul sunt vorbe. Județul Constanţa va ieși din blestemul veșniciei periferii doar dacă va atrage investiţii."



















Bogdan Hutuca își prezintă in aceste momente raportul de activitate.

"Mi am dorit sa vin întotdeauna în fata dumneavoastră cu fruntea sus. Impreuna am reușit scopul nostru principal a fost acela de a elibera Constanta de PSD. Am construit aceasta echipa impreuna. Interesele județului nostru sunt deasupra intereselor personale. Atat municipiului cat si județul Constanța veneau dupa 20 de ani de sărăcie. Multe localități si multe județe au beneficiat de o dezvoltare extraordinara. În tot acest timp noi am rămas captivi unei grupări."

UPDATE - Ludovic Orban: "Bogdan Hutuca nu este un om spectaculos. Este de o seriozitate incredibila. Cântărește fiecare om, fiecare candidat si fiecare situație care este generata. Il aplaud. Constanta este poarta de întrare și ieșire. Trebuie sa ne valorificam la maxim acest potențial. Trebuie sa fructificam avantajele pe care le avem. Sunt investitii importante in Constanta. Gazoductul Podișor Tuzla este aproape finalizat. Noi am lansat sloganul Gazul Romanesc în casele Romanilor. Am facut un lucru la care nu se aștepta nimeni. In niciun an de zile am încheiat o afacere păguboase cu chinezii si am reușit sa investim astfel încât sa dam drumul reactorului 3 si 4 de la Centrala de la Cernavodă. Stiu in amănunt problemele care sunt în Constanta. Pana la congres mai sunt 2 luni. Avem timp sa ne gândim, sa cântărim. Fiecare membru PNL trebuie sa participe la acest proces. Am vazut foarte multe mesaje de unitate. Eu nu trebuie sa lansez mesaje de unitate. Eu sjnt un garant al unității in PNL. Fiecare dintre dumneavoastra aveți in mâini soarta partidului".







UPDATE - Florin Citu: "Asa arata o echipa câștigătoare. Aceasta victorie a dumneavoastră isi reconfirma președintele învingător. Felicitări, Bogdan Hutuca! Cand aveți performanta oamenii merita sa mearga mai departe. Vreau sa ii asiguram pe romani ca aceasta campanie interna nu afectează guvernarea României. Fiecare dintre dumneavoastra va veți face treaba. Guvernarea merge mai departe. Va rog sa duceți mai departe mesajele despre aceasta guvernare. Vreau sa va spun ca după 6 luni de zile cheltuielile cu investițiile sunt mai mari decât anul trecut. Romanii trebuie sa știe acest lucru. Ar trebui sa știe toti romanii ca in primul trimestru din 2021 este pentru prima data când avem o creștere economica bazata doar oe investitii. Asa se dezvolta România. Este adevărat ca multe dintre deciziile pe care le am luat s au împotmolit in Parlament. După 6 luni cheltuielile de personal în buget sjnt mai mici decât anul trecut. Aceasta guvernare liberala are nevoie de dumneavoastră. Am auzit tot felul de promisiuni. Am întrat în politica pentru a face lucruri bune pentru romani. Nu pentru noi. Primarii sunt cei care implementează proiecte pentru romani. Noi trebuie sa ii asiguram pe romani ca după aceasta guvernare nu vom mai avea drumuri fara asfalt, localități fara canalizare sau fara apa sau fara gaze."













UPDATE - Sigfried Mureșan: "Felicitări ca ati învins la Constanta PSD și acum orașul de la malul marii este galben. Sunteți o organizație model. De fiecare data când am fost în Constanta in ultimii ani v am vazut mergând din usa in usa si v am vazut ca v ati luptat. Au fost posibile victoriile noastre la nivel național și datorita vouă. Deciziile pe care organizația PNL Constanța condusa de Bogdan Hutuca au fost cele mai corecte. Liberalism inseamna dezvoltare."













UPDATE - Emil Boc: "Avem si la Constanta echipa PNL. Nu am venit sa va dau lecții pentru ca daca ma uit în istorie aveți Tomis, ati fost în Transilvania. Adevăratele caractere se călesc in aceste lupte dure. Impreuna putem fi puternici. Va admir in mod particular pentru ca il admir pe Bogdan Huțuca. El are capacitatea de a face o echipa. Va felicit, domnule președinte. Vom avea o noua stea economica pe cerul României și anume Constanta. Aveți un potențial pe care nu il are nicio alta regiune din aceasta tara"







UPDATE - Rareș Bogdan: "Vreau sa il felicit pe omul care poate detrona o dinastie. Il felicit cu tot sufletul meu pe Vergil Chitac. Amiralul Vergil Chitac nu a câștigat singur aceasta bătălie. Dumneavoastră ati fost oastea din spatele lui. În politica este altfel decât în presa. Nu poți de unul singur, chiar de ai fi Ronaldo, Messi sau Hagi. Vorbim despre o echipa și despre oameni cu viziune. Sunt convins ca peste 3 ani si jumătate în campaniile electorale vom putea folosi și echipa Vergil Chitac-Mihai Lupu xa exemplu de a schimba fata unui județ si de a oferi performanta."







UPDATE - Antonel Tănase:"Vreau sa va felicit pentru toate rezultatele bune pe care le ati avut în toate competițiile electorale. Astazi, dumneavoastră confirmați o echipa performanta. Ceilalți va vor privi cu respect. Ati facut Constanța liberala si pentru asta aveți tot respectul. Elementele de doctrina pe care PNL trebuie sa le clarifice pana la congres, sunt ca acele idei pe care vrem sa le impunem, sa aducem buna-starea."







În sala este prezent și Rareș Bogdan dar și primarul Clujului, Emil Boc.







Bogdan Huțucă: "Salut prezența în sală a invitaților noștri. Îi avem pe domnul Ludovic Orban, domnul Florin Cîțu, doamna ministru Raluca Turcan, domnul deputat Robert Sighiartău, dar și alții.



















În aceste momente se intoneaza imnul de stat al României!







UPDATE - A ajuns și premierul României, Florin Cîțu, care a întâmpinat aceleași probleme ca si Ludovic Orban. Lumea ii cere demisia.













UPDATE - Ludovic Orban a ajuns la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanța. Președintele PNL a discutat cu elevii si studenții despre diferite probleme. În fata Casei de Cultura și-au făcut apariția și cateva persoane care au strigat la unison "Demisia!", cerandu-i lui Orban sa părăsească funcția pe care o are.











În cadrul evenimetului vor avea loc alegeri pentru a se stabili componența Biroului Politic Județean al filialei PNL Constanța. Pentru funcția de președinte al Biroului Politic Județean al filialei PNL Constanța s-a înscris doar actualul președinte, Bogdan Huțucă.



Pentru funcțiile de prim-vicepreședinți au intrat în cursă Septimiu Bourceanu și actualul prefect al județului Constanța, Silviu Coșa.



Pentru funcțiile de vicepreședinți candidează Vasile Delicoti, George Niculescu, Cristian Radu, Valentin Vrabie, Liviu Negoiță, Florin Mitroi, Iulian Soceanu și Ancuța Belu.



Pentru funcțiile de membri se regăsesc 16 candidați care se luptă pentru 15 posturi. Este vorba despre Robert Șerban, George Scupra, Cecilia Șerbănescu, Iulian Tudorache, Petre Urziceanu, Gheorghe Moldovan, Mitrana Mugur, Viorel Ionescu, Stelian Gima, Constantin Chirilă, George Cojocaru, Stelian Bucovală și Sorin Ciutureanu.



Pentru Comisia de Cenzori s-a înscris Dan Pândichi iar pentru Curtea Județeană de Arbitraj s-a înscris Alexandru Timofte.











Liberalii de la malul mării s-au reunit, în aceste momente, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, unde se desfășoară Comitetul de Coordonare Județeană, în cadrul căruia se va alege noul Birou Politic Județean al filialei. Printre invitați se află președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban și premierul României, Florin Cîțu.