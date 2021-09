Liderul PSD Constanța Felix Stroe, semnal de alarmă! " Au explodat prețurile la lemne, ne sună oamenii disperați!"

Felix Stroe: "Vorbim despre problema preturilor la energie și la gaze. Si la lemn au explodat preturile. Tot mai mulți cetățeni ne trimit facturile la energia electrica. Este un faliment individual generalizat. Oamenii nu vor avea bani sa isi plătească facturile. Vor rămâne în frig în plina iarna. Dacă nu se găsește o soluție, este grav. Facturile de utilități constituie titlu executoriu. Dacă un cetățean nu își platea factura la apa, putea fi executat silit. Iti scoate la vânzare bunurile și nu te întreabă dacă ești sau nu de acord. Utilitățile sunt energia, apa și gazele. CET-ul se afla în insolvență"







Felix Stroe: "Furnizorilor de energie electrica li se permite sa debranseze, iar companiilor de apa nu li se permite acest lucru. Este o măgărie politica. Guvernul trebuie sa ia masuri si sa ii ajute pe oameni. Dacă aceste companii de apa vor da faliment, ce se va intampla?"







Felix Stroe: "Daca un membru al guvernului iese si spune public sa nu mai plătească nimeni energia, eu daca as fi procuror, i as deschide dosar penal. Noi, PSD susținem un proiect de lege prin care sa simplificam aceste lucruri."







Lucian Lungoci: "Tragem cu toții concluzia după 2 ani de guvernare de dreapta ca nu se guvernează pentru romani. Este o guvernare a perdantilor. Suntem intr o plina criza economica. Suntem in plin val 4 de pandemie. Se apropie o furtuna. Vine iarna. Acest guvern nu pregătește tara pentru ceea ce urmează. În plina criza dânșii au inrat intr un conflict în interiorul coaliției. De cand a apărut criza i coaliția de guvernare se tot discuta de moțiunea de cenzura. PSD susține orice motiune care sa ducă la căderea acestui guvern. O moțiune se depune cu semnăturile a o pătrime dintre parlamentari și este validata de jumătate plus unul. Se poate depune o moțiune de cenzura o singura data. Nu am semnat motiunea pentru ca a fost atacata la Curtea Constituțională. Președintele Camerei Deputaților a crezut ca are nevoie de votul Biroului Permanent al Camerei. Așteptăm sa vedem decizia Curții Constituționale si daca va spune ca nu sunt probleme, va garantez ca parlamentarii PSD vor vota aceasta motiune. Acest guvern trebuie sa plece acasă. PSD va depune propria motiune. Nu ne putem duce sa semnam un text al moțiunii USR care critică activitatea premierului. Întreg guvernul a greșit"







Lucian Lungoci: "Textul motiunii PSD este pregătit. Așteptăm si celelalte formațiuni politice care își doresc sa cada acest guvern sa ne vina în ajutor"







Felix Stroe: "Președintele PSD a facut un pariu politic ca următorul premier care va fi desemnat de Iohannis va fi domnul Florin Vasile Citu. Noi vrem alegeri anticipate. Ei nu vor da plece de la ciolan. Sa plece toti. Si Citu si USR si PNL."







Horia Tutuianu: "Pe 27 septembrie se face un an de zile de când avem administrație locala PNL. Este un haos general. Fara proiecte, fără strategie si fara fonduri. Funcția de primar si președinte al CJC reprezinta a demonstra ceva. Conducerea nu se face din birou. Se face de pe teren, din judet. La CJC a iesit domnul Lupu cu un raport de activitate și a spus ca intr un an de zile a facut doar controale. Vad ca nu mai spune nimeni ca prețul apei s a dublat. S a scumpit de doua ori intr un an de zile. În campanie au zis ca vor face prețul un leu. Transportul județean este o problema foarte grava. Unde sunt proiectele? DGASPC nu mai are bani de salarii. La primarie este același haos. Fara proiecte, turismul este la pământ. Mamaia a fost goala în aceasta vara. Domnul Chitac a pus un proiect de hotărâre prin care sa majoreze gigacaloria cu 47 la suta. Pe studii, 4 din 10 romani nu vor avea cu ce sa se încălzească. Nu si au găsit direcția. Constănțenii au nevoie de un președinte și de un primar. Au nevoie de stabilitate. Rezolvați le problemele daca aveti curaj. Nu stiu cata rabdare vor mai avea constănțenii ca lucrurile sa înceapă sa se miște. Ori nu pot, ori nu se pricep ori nu vor."







Lucian Lungoci: "Primarul este un manager si administrează banii pe care noi ii plătim. Doar sa încasezi si sa cheltui pe diferite servicii, poate sa o facă oricine. Nu asta este menirea primarului. Menirea lui este sa atragă bani din fondurile europene. Când cheltuie un leu din taxele noastre, sa aducă alți 9 lei in loc. Citeam ca primăria Constanta inca are necheltuiti 72 de milioane. Nu se poate sa nu fii în stare sa duci niste proiecte la capăt. Orașul asta are nevoie de foarte multe lucruri"

În aceste momente la sediul PSD Constanța din bulevardul Alexandru Lăpușneanu are loc conferința de presă lunara a social democraților. La conferinta participa președintele PSD Constanța, Felix Stroe, deputatul PSD de Constanța, Lucian Lungoci si Horia Țuțuianu.