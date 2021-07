Liderul deputaţilor UDMR: "Ministrul Justiţiei alunecă spre stalinism, iar Dan Barna a intrat în acest delir"

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, susţine, într-o declaraţie acordată marţi , că ministrul Justiţiei, Stelian Ion, are o atitudine „total inacceptabilă” şi „alunecă spre stalinism”, deoarece „crede că este în posesia adevărului absolut”, iar vicepremierul Dan Barna „a intrat în acest delir, poziţia sa fiind, de fapt, una toxică”.El a reafirmat că amendamentul depus la Senat de parlamentarii UDMR nu exclude desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.Potrivit lui Csoma Botond, UDMR doreşte ca lupta împotriva corupţiei să continue, dar să se desfăşoare într-un cadru legal, adăugând că este „falsă” ideea că „marea reformă” în Justiţie în România ar depinde de revenirea competenţelor în privinţa anchetării magistraţilor la DNA.„De multe ori am avut impresia că ministrul Justiţiei e un fel de iacobin, dar acum, încet, dar sigur, alunecă spre stalinism, după părerea mea. Oricine are o altă poziţie decât dânsul devine, potrivit celei mai sinistre tradiţii totalitare, un fel de deviaţionist, care săvârşeşte un delict de opinie, şi, sigur, în opinia ministrului, acest delict de opinie acţionează împotriva intereselor României. Aşa văd eu atitudinea ministrului, care crede că este în posesia adevărului absolut şi oricine îndrăzneşte să spună altceva decât dânsul este etichetat ori corupt ori de rea-credinţă”, a afirmat liderul deputaţilor UDMR.Potrivit lui Csoma Botond, „în ultima perioadă, în acest avânt stalinist al lui Stelian Ion, pe lângă politicieni care au opinii diferite, au devenit ţinta ministrului şi anumiţi magistraţi care nu sunt de acord cu ministrul în privinţa funcţionării Justiţiei”.