Liderii PSD speră ca Dragnea să nu se întoarcă în partid: „Cred că își dorește multă liniște"

Primele reacții din Partidul Social Democrat după eliberarea lui Liviu Dragnea au fost unele mai degrabă rezervate, în care liderii partidului vorbesc despre „liniște” și „viață privată”. Purtătorul de cuvânt al PSD Radu Oprea a spus la Digi24 că statutul partidului nu îi permite lui Liviu Dragnea să revină în PSD, în timp ce președintele partidului, Marcel Ciolacu, spune că Liviu Dragnea a avut „o perioadă grea” și „cu siguranță acum are nevoie de liniște”. La ieșirea din penitenciar, fostul lider al PSD a criticat partidul despre care a spus că este condus „de lași”. Dragnea nu a exclus, însă, revenirea în viața politică.Majoritatea reacțiilor venite din PSD, cu câteva excepții, au fost unele care sugerau că fostul președinte al partidului Liviu Dragnea nu este binevenit în „noul PSD”.„Nu voi comenta declarațiile domniei sale. Este o persoană privată și are tot dreptul să își exprime opinii personale. Noul PSD va continua să fie preocupat de problemele reale ale românilor”, a scris președintele PSD Marcel Ciolacu, pe Facebook.„Noul PSD merge mai departe cu reconstrucţia şi nu îşi modifică direcţia în funcţie de puncte de vedere, chiar dacă vin de la un fost preşedinte”, a spus și președintele Consiliului Național, Vasile Dîncu. Rând pe rând, liderii partidului au transmis că Liviu Dragnea ar trebui să se ocupe de viața privată, de sănătate și să se bucure de „liniște”.„Mă bucur pentru Liviu Dragnea și pentru familia lui că își va începe viața normală. Are și probleme de sănătate și va vedea dacă vrea să mai revină. Are dreptul la liniște și la respectul vieții private. (...) Nu cred că în acest moment politica mai este o prioritate pentru el. Unii poate mai visează la revenirea lui și încă mai speră la acest lucru. (...) Prima dată trebuie să vedem ce își dorește Liviu Dragnea. Așa cum îl cunosc, cred că își dorește multă liniște acum”, a mai spus Vasile Dîncu, la Digi24.Purtătorul de cuvânt al PSD Radu Oprea spune că statutul partidului nu îi permite lui Liviu Dragnea să revină în PSD.„PSD este reglementat de un statut. Astăzi, în conformitate cu decizia de eliberare condiționată, domnul Drganea nu poate fi membru PSD.”Potrivit statutului Partidului Social Democrat, nu pot fi membri persoanele lipsite de drepturi electorale, persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti sau persoanele compromise moral şi politic.Condamnarea în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman i-a adus lui Liviu Dragnea nu numai trei ani și jumătate de închisoare, ci și interdicția exercitării unor drepturi, precum dreptul a alege sau de a fi ales sau de a ocupa o funcție de autoritate.