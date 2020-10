Liberalul Mihai Lupu, în aşteptarea rezultatelor la CJC: “Mulţumesc celor ce au fost alături de mine!

„Dorim sa multumim cetatenilor care s-au mobilizat exemplar in aceasta perioada grea de pandemie. Este tot mai evident ca exista o dorinta puternica in randul cetatenilor pentru o administratie in slujba oamenilor. O administratie in care eficienta si transparenta sa reprezinte reguli. Felicit cetatenii pentru modul cum s-au mobilizat in aceasta campanie electorala, felucit si echipele de campanie electorala ale Partidului National Liberal care au fost la inaltime, care au inteles in ultimele luni sa stea aproape de oameni sa le asculte dorintele, sa le prezinte solutiile PNL ptr dorintele lor. Suntem cu totii mibilizati, suntem optimisti si asteptam rezultatul final al numaratorii voturilor. Va multumesc!", a spus presedintele PNL, Bogdan Hutuca.La rândul lui, candidatul PNL la Consiliul Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a dorit să transmită şi el un mesaj de mulţumire.„Vreau sa va multumesc ptr ca sunteti aici. Munca dumneavoastră a fost foarte importanta pentru noi. Vreau sa multumesc colegilor mei, tuturor prietenilor mei, tuturor celor care ne-au votat. Vreau sa le multumesc tuturor primarilor, candidatilor de primari ptr ca veti vedea, dupa numărătoarea votutilor, Partidul National Liberal pentru prima oara, in 30 de ani, va avea cel mai mare nr de primari.Sunt convins ca impreuna cu toti colegii mei vom face o administratie axata pe ceea ce este nevoie si pe nevoile constantenilor axestui judet. Vreau sa va multumesc si dstra si tuturor care au fost langa mine. Asteptam numaratoarea ptr ca e f important sa avem un scor exact ca sa stim ce avem de facut. Cati consilieri locali, cati judeteni si cati primari avem si bineinteles sa implementam proiectele de care judetul nostru are atata nevoie”, Mihai Lupu