Liberalul Mihai Lupu a împărțit banii CJC. Cum au fost distribuiţi

„Pentru anul acesta am încercat, și sunt convins că am reușit, să alcătuim un buget de venituri și cheltuieli cât mai echilibrat cu putință. Am ținut cont, în special, de situația pandemică la nivel național și internațional, dar și de efectele pe care aceasta le-a avut asupra economiei locale. Astfel, au fost alocate sume consistente în sănătate, dar și pentru protecție socială. Un aspect foarte important al alocărilor bugetare din acest an au fost investițiile, asupra cărora ne-am aplecat în mod deosebit, pentru a contribui și noi, pe lângă Guvernul României, la relansarea economiei locale. Cu siguranță nu ne vom opri doar la aceste alocări! Pe măsură ce vor mai veni sume din cotele destinate județului nostru, dar și în urma deschiderii de noi axe de finanțări nerambursabile, vom acorda o atenție și mai mare sectorului investițional”, a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.



Câți bani au primit instituțiile subordonate





În cadrul şedinţei au fost aprobate și proiectele de hotărâri care privesc bugetele instituțiilor subordonate. Mai exact, bugetele instituțiilor de sănătate din județul Constanța se ridică la valoarea de 631.433.017 lei, din care Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța are un buget de 595.317.804 lei, iar Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie are un buget de 36.115.213 lei.





Pentru învățământ, în acest an bugetul alocat se ridică la 5.080.685 lei, din care 4.420.492 lei au fost alocați instituțiilor de învățământ special. Asistența socială, are și ea un buget total de 164.715.892 lei, pentru anul curent, din care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța primește 158.795.463 lei, iar Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, primește suma de 5.920.429 lei.





Instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Constanța, primesc anul acesta un buget total de 51.953.078 lei. Astfel, bugetele alocate pe fiecare instituție sunt: 10.590.330 lei pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, 2.565.000 lei pentru Muzeul de Artă Constanța, 7.717.750 lei pentru Teatrul de Stat Constanța, 4.067.515 lei pentru Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare”, 5.212.000 lei pentru Biblioteca Județeană “I.N. Roman”, 7.688.000 lei pentru Centrul Cultural Județean “Teodor T. Burada” și 14.112.483 lei pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.





Consiliul Județean Constanța, a aprobat în ședința de miercuri și bugetul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor, care se ridică la valoarea de 5.342.693 lei, precum și cel al Direcției Județene de Pază, în cuantum de 12.717.150 lei.





Au fost dezbătute și aprobate proiectele de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, dar și cel privind Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021, finanțate din bugetul Județului Constanța. De asemenea, a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2021 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în reorganizare judiciară, în calitate de operator în relația cu Consiliul Județean Constanța. Astfel, pentru anul 2021, regia are un buget total de 70.997.440 lei, din care 5.028.120 au fost alocați pentru investițiile pe care această companie dorește să le realizeze în acest an. Pentru Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021, consilierii județeni au alocat suma de 50.359.000 lei, din care 12.370.000 lei sunt destinați lucrărilor noi pe drumurile județene, iar diferența este destinată lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor. Față de proiectul privind tarifele, prețurile și coeficienții ce vor fi aplicate în anul 2021 de către Regie, acestea rămân în general aceleași cu cele din anul anterior, cu excepția celor pentru estetică rutieră și transport materiale, care în acest an scad cu un procent situat între 5 și 30%, față de anul trecut.





Astfel, bugetul propus pentru anul curent, în valoare totală de 458.394.006 de lei, al Consiliului Județean Constanța, a fost adoptat cu un număr de 31 voturi. Proiectul votat a mai prevăzut și aprobarea cheltuielilor aferente anului 2021, care se ridică la suma totală de 509.963.648 de lei, de aici rezultând un deficit de 51.569.642 de lei, care va fi acoperit integral din excedentele anilor anteriori. Tot în cadrul acestui proiect a fost aprobată și suma destinată investițiilor aferente anului 2021, care se ridică la valoarea totală de 210.314.492 de lei. Menționăm faptul că bugetul anului curent este cu 64.487.192 de lei mai mare decât cel al anului precedent, iar pentru secțiunea investiții, anul acesta, bugetul a fost suplimentat cu 55.690.018 de lei față de anul 2020.