Liberalul Florin Roman vrea să facă toate demersurile pentru demiterea Ancăi Dragu

„Huliganismul nu are ce căuta în Parlament, iar forța pumnului nu poate trece de forța votului, esența democrației!



Am condus ieri ședința comună în baza regulamentului comun, îndeplinind atribuții de președinte al Camerei Deputaților, în baza deciziei publicată în Monitorul Oficial. În deplină legalitate! Ședințele comune se conduc prin rotație. Chiar dacă ambii președinți ar fi în sală. Așa spune Regulamentul, iar regulamentul e lege! Ultimele două au fost conduse de doamna Dragu. Acum trebuiau conduse de CD iar în lipsa președintelui, am exercitat perfect legal, mandatul constituțional. Așa cum Alina Gorghiu a condus Senatul în locul Ancăi Dragu și a luat decizii.





În pofida atacului huliganic al agresorilor de la AUR, care au folosit argumentul huliganic, braț la braț cu USR, am desfășurat o ședință regulamentară: a fost supus votului și a fost adoptată Ordinea de zi aprobată de BPR, am supus la vot și a fost aprobat programul de lucru, am solicitat autorilor moțiunii să citească textul de 3 ori și au refuzat, iar în final am declarat ședința închisă!”, a spus Florin Roman.





Deputatul PNL Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a transmis, vineri, că liberalii vor face toate demersurile necesare pentru demiterea Ancăi Dragu din fruntea Senatului, acuzând-o că a reluat ședința plenului reunit al Parlamentului de joi, când a fost citită moțiunea de cenzură, în mod abuziv, după ce acesta a închis-o.