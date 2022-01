Liberalul Florin Cîțu: „2021 a fost cel mai bun an economic din istoria României”

„E important să ştim exact situaţia reală. Eu cred că e bine să ştim toate scenariile şi în special scenariile dificile pentru că oamenii trebuie să se pregătească să ia decizii. Am administrat economia în 2020 şi în 2021 şi a ieşit bine. Te pregăteşti pentru ce este mai rău şi dacă iei măsuri bune, rezultatele vor fi confirmate. Anul trecut, nu o spun doar eu, a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, cea mai rapidă revenire în criza globală. Am un singur regret, că nu am reuşit să am timp să duc până la final reformele propuse pentru că atunci tot acest succes economic s-ar fi văzut şi în buzunarele românilor. În momentul în care vom termina reformele, succesul economic al creşterii economice se va vedea şi în buzunarele tuturor românilor”, a spus Florin Cîţu.





Pe de altă parte, liderul PNL a mai spus că, în 2020 PIB-ul României a scăzut cu 3,7%, mai puţin decât media OCDE, de 4,7.





