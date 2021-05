Liberalul Emil Boc, apel la prudență: „Răul nu a trecut în materie de Covid-19”

Fostul premier al României, liberalul Emil Boc, le atrage atenția românilor că pandemia nu a trecut și îi îndeamnă să nu renunțe la respectarea regulilor de prevenție. Edilul de la Cluj le dă totuși o veste bună festivalierilor: marile petreceri din oraș vor avea loc în acest an. Declarațiile acestuia vin în contextul în care mulți turiști își petrec minivacanța de Paște la mare.„Mesajul meu nu e de un optimism exagerat, de un optimism prudent, asta pentru că răul nu a trecut în materie de Covid-19. Suntem pe cale de a trece vârful dealului, cum spunem noi aici prin Ardeal, și nu este mult până departe, dar avem nevoie încă de prudență, de vaccinare și de respectarea acestor reguli elementare”, a spus Emil Boc, la Digi24.„Eu sunt convins că vom avea festivaluri în această vară: UNTOLD, Electric Castle, Jzzz in the park și TIFF, care a fost ținut și pe perioada pandemiei, ca de altfel în toată România. Cu această condiție pe care o tot repet: vaccinare, vaccinare, vaccinare. Azi e coadă în continuare la drive thru la Cluj-Napoca. Mai avem oameni pe lista de așteptare să se vaccineze și o să avem și o campanie. Gradul de conștientizare la Cluj e ridicat, asta ne-a și ajutat să scădem de la 8 la 2,66, fără carantină”, a mai spus Boc.