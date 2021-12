Legea Audiovizualului, în atenția senatorului Remus Negoi

Negoi a emis un comunicat de presă prin care explică la ce foloseşte această iniţiativă legislativă.





„În calitate de senator USR de Constanța, am depus o inițiativă legislativă de modificare a Legii audiovizualului în sensul marcării producțiilor realizate în perioada comunismului cu însemnul C (cenzură).





Trebuie să ne aducem aminte permanent, mai ales zilele acestea, în ce condiții de cenzură au muncit românii, inclusiv realizatorii de filme sau teatre. Propunerea legislativă urmărește doar să atragă atenția asupra contextului în care au fost create producțiile audiovizuale, realizate în condiții socio-politice care nu permiteau libertatea de creație și de exprimare. Propunerea legislativă nu urmărește sub nicio formă să restricționeze sau să interzică aceste producții audiovizuale.







Programele realizate în acea perioadă aveau drept scop legitimarea regimului, prin distorsionarea realității, iar difuzarea acestor materiale propagandiste în mediul audiovizual românesc în zilele noastre poate induce o imagine deformată, în special în rândul tinerilor care nu au trăit într-un regim totalitar. Peste 45% din populația actuală a României avea vârstă preșcolară sau nu se născuse la momentul Revoluției din decembrie 1989 și această categorie de populație nu are experiența directă a vieții într-un regim totalitar și este mai vulnerabilă la propaganda directă sau indirectă. Din aceste considerente este necesară avertizarea telespectatorului cu privire la faptul că vizionează producții realizate în condiții socio-politice care nu permiteau libertatea de exprimare. Așa cum celelalte însemne de avertizare (AP – cu acordul părinților, 12 – interzis minorilor sub 12 ani, etc.) protejează împotriva nudității, violenței, discursului obscen etc., este indicat să apară și însemnul C (cenzură) în cazul producțiilor audiovizuale realizate în perioadele totalitare. Inițiativa legislativă a fost depusă la Biroul Permanent al Senatului spre dezbatere și adoptare în comisiile de lucru și plen”, a transmis Remus Negoi, în comunicatul emis.





