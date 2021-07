Klaus Iohannis: "Vaccinarea anti-Covid este voluntară și așa va rămâne"

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că vaccinarea anti-Covid este voluntară în România și că acest lucru nu se va schimba. El a făcut un nou apel către români să se imunizeze în condițiile în care "se vede că vine valul 4." "Vaccinarea se impune, adică este de dorit, este importantă, este necesară.Nu sunt adeptul vaccinării obligatorii. Am spus încă de la început că vaccinarea este voluntară și așa va rămâneSunt de părere că e nevoie de mai multă vaccinare. România e dintre statele care are grad mic de vaccinare și automat suntem mai mult expuși în fața valului 4 care se vede că vine. Deja sunt state europene unde valul 4 se poate măsura.Îmi doresc ca românii să înțeleagă că pandemia nu s-a terminat.Suntem într-o pauză de vară, dar pandemia vine cu noi și noi variante și mutații. Singura protecție este vaccinul. Repet: vaccinați-vă!", a afirmat președintele.Declarațiile completează afirmațiile făcute vineri dimineață, când Klaus Iohannis a declarat că nu este cazul să fie impuse măsuri restrictive acum, din cauza variantei Delta. "Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an și jumătate de pandemie. Repet: ieșirea din pandemie și prevenirea revenirii pandemiei stau în vaccinare.La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul e disponibil fără programare, fără birocrație, recomand fiecărui român să se vaccineze dacă nu vrea să ajungă la spital. Atât de simplu e.", a spus vineri dimineață Klaus Iohannis.Șeful DSU Raed Arafat a declarat, joi, că, în contextul în care noua variantă Delta se extinde în întreaga lume, nimeni nu poate garanta că România nu va fi lovită și ea de valul 4 al pandemiei. El a subliniat însă că vaccinarea este singura soluție pentru a evita un impact grav al îmbolnăvirilor.