Klaus Iohannis și președintele Poloniei vor prezida Summitul B9

„În întrevederea pe care tocmai am încheiat-o, desfășurată într-o atmosferă foarte deschisă, de prietenie, am discutat despre extinderea și aprofundarea Parteneriatului Strategic româno-polon, instituit în octombrie 2009 și reînnoit în 2015. M-am bucurat să constat că acest parteneriat strategic a încurajat o dezvoltare susținută a relațiilor noastre bilaterale în ultimii ani. Organizarea, în a doua parte a acestui an, a unei noi ședințe comune a Guvernelor României și Poloniei, la care va fi agreat un nou Plan de Acțiune al Parteneriatului Strategic pentru perioada 2021-2025, demonstrează încă o dată nivelul excelent al dialogului româno-polonez. Acesta s-a intensificat, de altfel, substanțial în ultimii ani, prin contacte la toate nivelurile și în toate domeniile”, a declarat președintele Klaus Iohannis.





Președintele Klaus Iohannis și omologul său polonez, Andrzej Duda, au discutat, luni, la Palatul Cotroceni, în contextul vizitei oficiale a președintelui Poloniei în România. Intensificarea cooperării economice după pandemie, securitatea pe flancul estic al NATO, precum și problemele regionale din Belarus și Republica Moldova au fost printre subiectele abordate de cei doi oficiali. Iohannis și Duda vor prezida Summitul B9, la care vor lua parte prin videoconferință și președintele SUA Joe Biden și secretarul general al NATO, urmând ca marți cei doi oficiali să participe la un exercițiu militar.