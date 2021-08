Klaus Iohannis: „România are un rol activ în îmbunătăţirea securităţii spaţiului euro-atlantic”

Ceremonia dedicată Zilei Marinei Române a început cu trecerea în revistă a gărzii de Onoare de câtre preşedintele Klaus Iohannis. După intonarea Imnului de Stat al României s-au tras 21 de salve de tun. IPS Teodosie a ţinut slujba de pomenire pentru marinarii căzuţi la datorie pe mările şi oceanele lumii şi a sfinţit două drapele de luptă care au fost înmânate de preşedintele României, Flotilei 56 Fregate „Contraamiral Horia Macellariu” şi Direcţiei Hidrografice „Comandor Alexandru Cătuneanu”.„România are un rol activ în îmbunătăţirea securităţii spaţiului euro-atlantic, un exemplu recent de contribuţie fiind înfiinţarea, la Bucureşti, a Centrului Euroatlantic pentru Rezilienţă, iniţiativă naţională care se bucură de apreciere la nivelul NATO şi al Uniunii Europene. Securitatea naţională şi siguranţa cetăţenilor români sunt vectorii prioritari care ghidează atât poziţionarea noastră strategică, cât şi efortul Armatei României. Fără o armată puternică, România nu îşi poate menţine statutul de membru NATO important şi actor relevant în planul securităţii regionale. O armată modernă înseamnă o armată cu Forţe Navale bine instruite, dotate cu tehnică de ultimă generaţie şi capabile să răspundă cu succes oricăror provocări”, a subliniat Iohannis în mesajul rostit cu acest prilej.Progrese relevante, pe linia înzestrării forţelor navaleEl a relevat importanţa regiunii Mării Negre, ce joacă un rol din ce în ce mai semnificativ în ultimii ani, ca frontieră externă a UE şi Alianţei Nord-Atlantice, atenţionând asupra provocărilor de securitate în această zonă.„Regiunea Mării Negre a căpătat, în ultimii ani, un rol din ce în ce mai semnificativ, pe măsura relevanţei ei geo-strategice de frontieră externă a UE şi Alianţei Nord-Atlantice. Am acţionat cu hotărâre, politic, diplomatic şi economic pentru recunoaşterea zonei Mării Negre drept una de interes major, nu doar pentru România comunitate euro-atlantică şi am reuşit astfel consolidarea securităţii regionale. Relevanţa strategică a zonei Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică este astăzi o certitudine, o dovedesc şi proiectele regionale, precum formatul Bucureşti, cunoscut ca formatul B9 şi iniţiativa celor trei mări, care s-a maturizat şi evoluează cu succes în beneficiul securităţii şi prosperităţii României. Sunt însă în continuare provocări de securitate, militare şi non-militare, convenţionale dar şi hibride şi cibernetice, motiv pentru care se impune un angajament sporit pentru întărirea securităţii şi creşterea rezilienţei naţionale. Ne-am asumat această sarcină, împreună cu ceilalţi aliaţi în cadrul NATO, prin deciziile de a continua consolidarea posturii de descurajare şi apărare, de a întări rolul politic aliat şi de a creşte rezilienţa naţională în faţa oricăror provocări şi ameninţări”, a subliniat preşedintele României.Iohannis a punctat, de asemenea, faptul că România a făcut progrese relevante pe linia înzestrării forţelor navale.„S-au făcut progrese relevante, în ultimul an, pe linia înzestrării forţelor navale şi mă refer aici, în primul rând, la demararea programului de retehnologizare a apărării de Coastă, pentru care a fost semnate documentele necesare derulării acordului interguvernamental de achiziţie dintre România şi SUA”, a arătat preşedintele.Iohannis a transmis, totodată, un mesaj de apreciere tuturor marinarilor, care dau dovadă de devotament, curaj şi sacrificiu în misiunile pe care le au de îndeplinit, celor care au căzut la datorie, dar şi familiilor acestora.