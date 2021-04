Klaus Iohannis: Pandemia a venit într-un moment dificil pentru sistemul românesc de sănătate

Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri un discurs, în cadrul evenimentului „Schimbările climatice, relația om-natură și sănătatea publică”, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre necesitatea de a aborda preventiv apariția unor noi pandemii. Președintele s-a referit și la situația actuală despre care spune că „avem motive reale de optimsim și speranța unei noi normalități pentru că avem la dispoziție vaccinurile (...) dar sunt necesare eforturi susținute pentru a ține virusul sub control”. Acesta a avertizat că „România se confruntă cu un val virulent” al pandemiei. La evenimentul organizat la Cotroceni a participat și Directorul Regional al Biroului pentru Europa al OMS, Dr. Hans Kluge, care a susținut o alocuțiune.







„În urmă cu exact un an am fost nevoiți să marcăm semnarea unui nou acord într-un format inedit virtual. Astăzi celebrarea zilei mondiale a Sănătății ne aduce împreună, împărtășind speranța de a reveni cât mai curând la normalitate. România apreciază contribuția biroului pentru Europa al OMS în aceste vremuri dificile. În prezent rata de infectare e în creștere în toată Europa. Prea mulți semeni pierd zilnic lupta cu virusul. Foarte mulți au nevoie de spitalizare. România se confruntă cu un val virulent căruia trebuie să îi reziste. Sistemele de sănătate se află sub o presiune terbilă. Iar acceptarea tuturor măsurilor sanitare rămân puncte critice și respectarea acestor măsuri sunt o dovadă de matruitate a fiecăruia dintre noi. Redeschiderea sustenabilă nu poate fi posibilă fără respectarea acestor măsuri.







Pandemia a venit într-un moment dificil pentru sistemul românesc de sănătate. Dar niciun sistem de sănătate și nicio economie sau societate nu au fost cu adevrat pregătite pentru o criză de asemenea anvergură. Fără să dispună de resursele altor state membre, România a dovedit că are capacitatea de a acționa rapid, oportun și eficient. Astăzi avem motive reale de optimsim și speranța unei noi normalități pentru că avem la dispoziție vaccinurile. Vaccinarea, singurul instrument viabil. Dar sunt necesare eforturi susținute pentru a ține virusul sub control. Din păcate, strategiile actuale de combatere a pandemiilor se axează pe controlul bolilor abia după apariția acestora. Este nevoie de o schimbare de abordare. Trebuie să fim mai bine pregătiți să anticipăm și să răspundem eficient și coordonat.







Trebuie să intensificăm la nivel global efortul de a reduce riscurile apariției pandemiilor. Microorganisme de orgine animală care migrează prin contact ridicat de la animale la oameni. Această migrație este facilitată de o relație nesănătoasă cu mediul prin distrugerea biodiversității, exploatarea animalelor sălbatice sau cauzarea de schimbări climatice majore. Efectele schimbărilor climatice sunt grave și vor deveni extrem de grave. Schimbările climatice modifică anotimurile de transmitere a bolilor, astfel încât crește riscul transmiterii bolilor. România este și ea expusă. Creșterea urbanizării și îmbătânirea populației crește riscul. Efectele schimbărilor climatice sunt dramatice și au un efect direct asupra sănătății noastre. Nu avem niciun motiv de pierdut în a acționa pentru a limita îmbolnăvirile viitoare. Această pandemie ne-a arătat cât de ridicate ajung să fie costurile umane și financiare dacă nu au fost făcute investiții în prevenție. În contextul actual, în care ne confruntăm cu toate aceste provocări principiul „o singură sănătate” este mai actual ca oricând.”, a declarat președintele Klaus Iohannis.