Klaus Iohannis îi dă dreptate premierului Florin Cîţu după demiterea lui Alexandru Nazare

Președintele Klaus Iohannis spune că premierul Florin Cîțu „știe ce face” când decide schimbarea unui ministru și că „are tot dreptul să schimbe echipa”. Este prima reacție a șefului statului după revocarea lui Alexandru Nazare de la conducerea Minsterului Finanțelor, decizie care a provocat un nou conflict la vârful PNL.„Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are tot sprijinul partidului şi are tot sprijinul coaliţiei din care a rezultat, iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru, înseamnă că a făcut o evaluare şi ştie ce face”, a spus Klaus Iohannis.„Premierul este cel care ştie cum funcţionează Guvernul şi până la urmă premierul este responsabil pentru buna funcţionare a Guvernului. Are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine", a adăugat el.Alexandru Nazare a fost revocat joi din funcția de ministru de Finanțe, iar interimar a devenit premierul. Premierul a spus că ministrul a refuzat să demisioneze.„Decizia am luat-o după o analiză la șase luni. Avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor”, a spus Cîțu.„I-am spus premierului că mi-am făcut treaba, că am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori, reflectate în evaluările instituțiilor internaționale”, a fost prima reacție”, a spus Nazare, explicând de ce nu a vrut să-și dea demisia.